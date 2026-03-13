НАТО перехопило третю іранську балістичну ракету над Туреччиною

фото ілюстративне

Анкара повідомила про вже третю перехоплену балістичну ракету з Ірану у бік Туреччини з початку війни на Близькому Сході, про що ідеться у заяві Міноборони країни 13 березня, пише УНН.

Деталі

"Балістична ракета, випущена з Ірану та увійшла в повітряний простір Туреччини, була нейтралізована елементами протиповітряної та протиракетної оборони НАТО, розгорнутими у Східному Середземномор'ї", - повідомили у Міноборони Туреччини.

У заяві турецьких військових зазначається, що "всі необхідні заходи вживаються рішуче та без вагань проти всіх загроз, спрямованих на територію та повітряний простір нашої країни, а також тривають переговори з відповідною країною для з'ясування всіх аспектів інциденту".

"Усі події в регіоні ретельно контролюються та оцінюються, надаючи пріоритет нашій національній безпеці", - вказали у МО Туреччини.

У п'ятницю вранці НАТО знову успішно перехопило іранську балістичну ракету, що прямувала до Туреччини. НАТО зберігає пильність і твердо стоїть на захисті всіх членів Альянсу - підтвердила речниця НАТО.

Раніше сьогодні Anadolu повідомило, що у п'ятницю на авіабазі Інджирлік у Туреччині було чути сирени.

За словами свідка Reuters та відео з соціальних мереж, вночі поблизу військової бази Інджирлік на півдні Туреччини, де розміщені американські війська та інші, було чути вибух, і тряслися вікна.

OSINTер OSINTtechnical у X стверджує, що "минулої ночі американський USS Oscar Austin (DDG-79) збив іранську балістичну ракету, що прямувала до авіабази Інджирлік у Туреччині, використовуючи ракету-перехоплювач SM-3".

Доповнення

Після перехоплення в понеділок президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган застеріг Іран від будь-яких подальших "провокаційних кроків". Пізніше Іран заперечив, що запустив ракету в бік Туреччини.

Ердоган, як зазначає CNN, також раніше заявив, що турецькі війська перебувають у стані бойової готовності з початку конфлікту, і що Туреччина цілодобово контролює свій повітряний простір за допомогою F-16, літаків раннього радіолокаційного спостереження та літаків-заправників.

