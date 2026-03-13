НАТО перехопило третю іранську балістичну ракету над Туреччиною
Київ • УНН
Сили ППО НАТО знешкодили іранську ракету в повітряному просторі Туреччини. Анкара веде переговори з Тегераном, а Ердоган застеріг від нових провокацій.
Анкара повідомила про вже третю перехоплену балістичну ракету з Ірану у бік Туреччини з початку війни на Близькому Сході, про що ідеться у заяві Міноборони країни 13 березня, пише УНН.
Деталі
"Балістична ракета, випущена з Ірану та увійшла в повітряний простір Туреччини, була нейтралізована елементами протиповітряної та протиракетної оборони НАТО, розгорнутими у Східному Середземномор'ї", - повідомили у Міноборони Туреччини.
У заяві турецьких військових зазначається, що "всі необхідні заходи вживаються рішуче та без вагань проти всіх загроз, спрямованих на територію та повітряний простір нашої країни, а також тривають переговори з відповідною країною для з'ясування всіх аспектів інциденту".
"Усі події в регіоні ретельно контролюються та оцінюються, надаючи пріоритет нашій національній безпеці", - вказали у МО Туреччини.
У п'ятницю вранці НАТО знову успішно перехопило іранську балістичну ракету, що прямувала до Туреччини. НАТО зберігає пильність і твердо стоїть на захисті всіх членів Альянсу
Раніше сьогодні Anadolu повідомило, що у п'ятницю на авіабазі Інджирлік у Туреччині було чути сирени.
За словами свідка Reuters та відео з соціальних мереж, вночі поблизу військової бази Інджирлік на півдні Туреччини, де розміщені американські війська та інші, було чути вибух, і тряслися вікна.
OSINTер OSINTtechnical у X стверджує, що "минулої ночі американський USS Oscar Austin (DDG-79) збив іранську балістичну ракету, що прямувала до авіабази Інджирлік у Туреччині, використовуючи ракету-перехоплювач SM-3".
Доповнення
Після перехоплення в понеділок президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган застеріг Іран від будь-яких подальших "провокаційних кроків". Пізніше Іран заперечив, що запустив ракету в бік Туреччини.
Ердоган, як зазначає CNN, також раніше заявив, що турецькі війська перебувають у стані бойової готовності з початку конфлікту, і що Туреччина цілодобово контролює свій повітряний простір за допомогою F-16, літаків раннього радіолокаційного спостереження та літаків-заправників.
НАТО перехопило другу балістичну ракету з Ірану, випущену в бік Туреччини09.03.26, 14:26 • 4705 переглядiв