НАТО перехватило третью иранскую баллистическую ракету над Турцией
Киев • УНН
Силы ПВО НАТО обезвредили иранскую ракету в воздушном пространстве Турции. Анкара ведет переговоры с Тегераном, а Эрдоган предостерег от новых провокаций.
Анкара сообщила об уже третьей перехваченной баллистической ракете из Ирана в сторону Турции с начала войны на Ближнем Востоке, о чем говорится в заявлении Минобороны страны 13 марта, пишет УНН.
Детали
"Баллистическая ракета, выпущенная из Ирана и вошедшая в воздушное пространство Турции, была нейтрализована элементами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, развернутыми в Восточном Средиземноморье", - сообщили в Минобороны Турции.
В заявлении турецких военных отмечается, что "все необходимые меры принимаются решительно и без колебаний против всех угроз, направленных на территорию и воздушное пространство нашей страны, а также продолжаются переговоры с соответствующей страной для выяснения всех аспектов инцидента".
"Все события в регионе тщательно контролируются и оцениваются, отдавая приоритет нашей национальной безопасности", - указали в МО Турции.
В пятницу утром НАТО снова успешно перехватило иранскую баллистическую ракету, направлявшуюся в Турцию. НАТО сохраняет бдительность и твердо стоит на защите всех членов Альянса
Ранее сегодня Anadolu сообщило, что в пятницу на авиабазе Инджирлик в Турции были слышны сирены.
По словам свидетеля Reuters и видео из социальных сетей, ночью вблизи военной базы Инджирлик на юге Турции, где размещены американские войска и другие, был слышен взрыв, и тряслись окна.
OSINTер OSINTtechnical в X утверждает, что "прошлой ночью американский USS Oscar Austin (DDG-79) сбил иранскую баллистическую ракету, направлявшуюся к авиабазе Инджирлик в Турции, используя ракету-перехватчик SM-3".
Дополнение
После перехвата в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предостерег Иран от любых дальнейших "провокационных шагов". Позже Иран отрицал, что запустил ракету в сторону Турции.
Эрдоган, как отмечает CNN, также ранее заявил, что турецкие войска находятся в состоянии боевой готовности с начала конфликта, и что Турция круглосуточно контролирует свое воздушное пространство с помощью F-16, самолетов раннего радиолокационного наблюдения и самолетов-заправщиков.
НАТО перехватило вторую баллистическую ракету из Ирана, выпущенную в сторону Турции09.03.26, 14:26 • 4705 просмотров