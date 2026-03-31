Тисячі елітних десантників США почали прибувати на Близький Схід на тлі війни з Іраном - Reuters

Тисячі американських військових з елітної 82-ї повітряно-десантної дивізії армії США почали прибувати на Близький Схід, з посиланням на двох американських чиновників у понеділок, тоді як президент США Дональд Трамп обмірковує свої подальші кроки у війні проти Ірану, повідомило Reuters, пише УНН.

Деталі

Reuters вперше повідомило 18 березня про те, що адміністрація Трампа розглядає можливість розгортання тисяч додаткових американських військовослужбовців на Близькому Сході, що розширить можливості та дозволить розмістити сили на території Ірану.

США вже стягнули на Близький Схід понад 50 тисяч військових – NYT

Десантники, що базуються у Форт-Брегзі у Північній Кароліні, як вказано, поповнять лави тисяч додаткових моряків, морських піхотинців і бійців сил спеціальних операцій США, спрямованих у регіон.

Як зазначило NYT у неділю з посиланням на двох військових чиновникыв США, "кілька сотень бійців сил спеціального призначення США прибули на Близький Схід, приєднавшись до тисяч морських піхотинців та десантників армії США в межах розгортання".

"За вихідні на Близький Схід прибули близько 2500 морських піхотинців", пише Reuters.

Офіційні особи не уточнили, куди саме будуть направлені солдати, але, як зазначає видання, цей крок був очікуваним.

Додатковими американськими військовослужбовцями, як повідомляється, !є підрозділи штабу 82-ї повітряно-десантної дивізії, деякі підрозділи матеріально-технічного забезпечення та інша підтримка, а також одна бригадна бойова група".

"Рішення про направлення військ до Ірану поки не ухвалено, але вони будуть використовуватися для нарощування потенціалу для потенційних майбутніх операцій у регіоні", повідомило одне з джерел.

Американські військові, як зазначається, "можуть бути використані у війні з Іраном з кількома цілями, включаючи спробу захоплення острова Харг, що є центром 90% іранського експорту нафти".

Раніше цього місяця Reuters повідомило про те, що в адміністрації Трампа обговорювалася операція із захоплення острова. Такий крок був би вкрай ризикованим, оскільки Іран може досягти острова за допомогою ракет та безпілотників, пише видання.

Іран нарощує оборону острова Харг для захисту від потенційної наземної операції США - ЗМІ

Раніше Reuters повідомляло, що адміністрація Трампа "обговорювала використання сухопутних військ усередині Ірану для вилучення високозбагаченого урану, хоча цей варіант може означати розміщення американських військ глибше в Ірані на більш тривалий період часу, намагаючись витягти матеріал, що знаходиться глибоко під землею".

Внутрішні обговорення в адміністрації Трампа, як повідомляється, "також включали потенційне розміщення американських військ всередині Ірану для забезпечення безпечного проходу нафтових танкерів через Ормузьку протоку". Хоча ця місія виконуватиметься в основному за допомогою військово-повітряних та військово-морських сил, це також може означати розміщення американських військ на іранському узбережжі, пише видання.

У понеділок Трамп заявив, що Сполучені Штати ведуть переговори з "розумнішим режимом" про припинення війни в Ірані, але повторив своє попередження Тегерану відкрити Ормузьку протоку, інакше він ризикує піддатися атакам США на його нафтові свердловини та електростанції.

Трамп погрожує "повністю" знищити енергетичні ресурси Ірану, якщо угода не буде досягнута

Будь-яке використання американських сухопутних військ - навіть у межах обмеженої місії - може становити значні політичні ризики для Трампа з огляду на низьку громадську підтримку іранської кампанії у США та власні передвиборчі обіцянки Трампа уникати залучення США до нових конфліктів на Близькому Сході, пише видання.

З початку операцій 28 лютого США завдали ударів більш ніж за 11 000 цілей. У межах операції "Епічна лють" (Epic Fury) понад 300 американських військовослужбовців зазнали поранень, а 13 загинули.

