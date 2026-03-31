Тисячі елітних десантників США почали прибувати на Близький Схід на тлі війни з Іраном - Reuters

Ексклюзив
30 березня, 17:17 • 22893 перегляди
З 1 квітня може змінитися схема постачання газу – чи вистачить ресурсу і що буде з тарифами
30 березня, 15:29 • 92982 перегляди
Мітинги у США — чи можливо усунути Трампа через імпічмент
Ексклюзив
30 березня, 13:48 • 51033 перегляди
"П’ять років - оптимістичний сценарій" - експерт про шлях України до ЄС
Ексклюзив
30 березня, 12:43 • 52895 перегляди
Як не набрати вагу після дієти: поради, які справді працюють
30 березня, 10:47 • 53486 перегляди
ЄС схвалив програму на 1,5 млрд євро на розвиток оборонки Європи та України
30 березня, 10:19 • 42048 перегляди
Кабмін схвалив пакет податкових законопроєктів у межах зобов'язань перед МВФ. З посилками і цифровими платформами - але поки без ПДВ для ФОП
30 березня, 09:50 • 33910 перегляди
Зеленський заявив про готовність України до великоднього перемир'я
30 березня, 09:05 • 13057 перегляди
Politico дізналося 5 способів для ЄС впоратися з Угорщиною, якщо Орбан знову переможе
30 березня, 06:43 • 27410 перегляди
Багаті країни прагнуть в ЄС - Politico дізналося, чи можуть посунути у черзі Україну
29 березня, 13:23 • 40595 перегляди
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічіVideo
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Популярнi новини
Каллас та міністри закордонних справ ЄС прибули до Києва - перші заявиPhotoVideo05:28 • 36423 перегляди
Євробачення запускає азійську версію - що відомоVideo06:33 • 22836 перегляди
Від мексиканського хліба до фінського пудингу - Великодня випічка у різних країнах світуPhoto07:42 • 21787 перегляди
Нетаньягу намагається "всидіти на двох стільцях" між рф та Іраном - Зеленський08:25 • 12921 перегляди
Головнокомандувач ЗСУ назвав головну військову мету України на 2026 рік09:10 • 12219 перегляди
Публікації
Чим відрізняється Coca-Cola від Pepsi - склад, рецептура та "секретні" інгредієнти улюблених напоїв Photo11:05 • 3110 перегляди
Від мексиканського хліба до фінського пудингу - Великодня випічка у різних країнах світуPhoto07:42 • 22353 перегляди
Мітинги у США — чи можливо усунути Трампа через імпічмент30 березня, 15:29 • 92997 перегляди
В Україні з 1 квітня стартує нерестова заборона - що зміниться для рибалокPhoto30 березня, 14:18 • 49394 перегляди
Як клініка Odrex втрачає пацієнтів і гроші через публічні скандали 30 березня, 11:40 • 61690 перегляди
Тисячі елітних десантників США почали прибувати на Близький Схід на тлі війни з Іраном - Reuters

Київ • УНН

 • 3850 перегляди

Військові 82-ї дивізії посилюють угруповання для можливого захоплення острова Харг та ядерних об'єктів. Трамп розглядає залучення сухопутних військ.

Тисячі елітних десантників США почали прибувати на Близький Схід на тлі війни з Іраном - Reuters
army.mil

Тисячі американських військових з елітної 82-ї повітряно-десантної дивізії армії США почали прибувати на Близький Схід, з посиланням на двох американських чиновників у понеділок, тоді як президент США Дональд Трамп обмірковує свої подальші кроки у війні проти Ірану, повідомило Reuters, пише УНН.

Деталі

Reuters вперше повідомило 18 березня про те, що адміністрація Трампа розглядає можливість розгортання тисяч додаткових американських військовослужбовців на Близькому Сході, що розширить можливості та дозволить розмістити сили на території Ірану.

США вже стягнули на Близький Схід понад 50 тисяч військових – NYT30.03.26, 05:07 • 6608 переглядiв

Десантники, що базуються у Форт-Брегзі у Північній Кароліні, як вказано, поповнять лави тисяч додаткових моряків, морських піхотинців і бійців сил спеціальних операцій США, спрямованих у регіон.

Як зазначило NYT у неділю з посиланням на двох військових чиновникыв США, "кілька сотень бійців сил спеціального призначення США прибули на Близький Схід, приєднавшись до тисяч морських піхотинців та десантників армії США в межах розгортання".

"За вихідні на Близький Схід прибули близько 2500 морських піхотинців", пише Reuters.

Офіційні особи не уточнили, куди саме будуть направлені солдати, але, як зазначає видання, цей крок був очікуваним.

Додатковими американськими військовослужбовцями, як повідомляється, !є підрозділи штабу 82-ї повітряно-десантної дивізії, деякі підрозділи матеріально-технічного забезпечення та інша підтримка, а також одна бригадна бойова група".

"Рішення про направлення військ до Ірану поки не ухвалено, але вони будуть використовуватися для нарощування потенціалу для потенційних майбутніх операцій у регіоні", повідомило одне з джерел.

Американські військові, як зазначається, "можуть бути використані у війні з Іраном з кількома цілями, включаючи спробу захоплення острова Харг, що є центром 90% іранського експорту нафти".

Раніше цього місяця Reuters повідомило про те, що в адміністрації Трампа обговорювалася операція із захоплення острова. Такий крок був би вкрай ризикованим, оскільки Іран може досягти острова за допомогою ракет та безпілотників, пише видання.

Іран нарощує оборону острова Харг для захисту від потенційної наземної операції США - ЗМІ26.03.26, 14:17 • 4893 перегляди

Раніше Reuters повідомляло, що адміністрація Трампа "обговорювала використання сухопутних військ усередині Ірану для вилучення високозбагаченого урану, хоча цей варіант може означати розміщення американських військ глибше в Ірані на більш тривалий період часу, намагаючись витягти матеріал, що знаходиться глибоко під землею".

Внутрішні обговорення в адміністрації Трампа, як повідомляється, "також включали потенційне розміщення американських військ всередині Ірану для забезпечення безпечного проходу нафтових танкерів через Ормузьку протоку". Хоча ця місія виконуватиметься в основному за допомогою військово-повітряних та військово-морських сил, це також може означати розміщення американських військ на іранському узбережжі, пише видання.

У понеділок Трамп заявив, що Сполучені Штати ведуть переговори з "розумнішим режимом" про припинення війни в Ірані, але повторив своє попередження Тегерану відкрити Ормузьку протоку, інакше він ризикує піддатися атакам США на його нафтові свердловини та електростанції.

Трамп погрожує "повністю" знищити енергетичні ресурси Ірану, якщо угода не буде досягнута30.03.26, 16:01 • 4152 перегляди

Будь-яке використання американських сухопутних військ - навіть у межах обмеженої місії - може становити значні політичні ризики для Трампа з огляду на низьку громадську підтримку іранської кампанії у США та власні передвиборчі обіцянки Трампа уникати залучення США до нових конфліктів на Близькому Сході, пише видання.

З початку операцій 28 лютого США завдали ударів більш ніж за 11 000 цілей. У межах операції "Епічна лють" (Epic Fury) понад 300 американських військовослужбовців зазнали поранень, а 13 загинули.

Уже 13 військових США загинули з початку операції проти Ірану14.03.26, 12:06 • 4838 переглядiв

Юлія Шрамко

