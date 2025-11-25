Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября

Украину в ближайшее время ждет нетипичная погода: достаточно теплая, но с туманами и дождевыми фронтами, которые будут двигаться по стране день за днем. О том, ждать ли похолоданий в последнюю неделю осени и в начале зимы - рассказал журналистам УНН синоптик отдела коммуникации Укргидрометцентра Иван Самылит.

Синоптик пояснил, что следующие трое суток погода будет переменчивой – осадки, колебания температуры и изменения давления. В большинстве областей осадков не ожидается, но на западе атмосферный фронт вызовет небольшой дождь и местами мокрый снег. 27 ноября этот фронт сместится на север, центр, Одесскую и Николаевскую области. Температура в целом будет оставаться выше нормы, как для конца ноября.

В целом рассчитываем на такую достаточно теплую, как для этого времени, погоду, особенно в южной части. В большинстве областей в поле повышенного давления мы осадков не ожидаем, однако в западных областях, сегодня и завтра, атмосферный фронт обусловит небольшой дождь, местами с мокрым снегом. 27 ноября этот фронт будет перемещаться в восточном направлении и вызовет такой небольшой дождь в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях. Воздушные потоки будут двигаться преимущественно с юго-востока и с юга и приносить такой более теплый воздух - говорит Самылит.

Синоптик пояснил, что заморозки уже закончились, а будущие снижения температуры ниже нуля – это уже морозы. Сегодня ночью ожидается от +3 до -2°, а днем в большинстве областей +6…+8°. На юге будет до +17°, в Крыму – теплее всего. На востоке из-за антициклона ночью прохладнее, а днем возможно прогревание до +13°.

Сейчас уже значение температуры снижается до мороза, там на прошлой неделе было и до -11 в некоторых областях, но сейчас немного стало теплее. В ночь на вторник мы ожидали от 3° тепла до 2° мороза, а днем в целом столбики термометров будут подниматься до +8, на юге страны до +13, а в Крыму до +17. 26 ноября в западных областях значения температуры будут более-менее похожими на сегодняшние. На остальной территории температура ночью будет +3..+8, на востоке прохладнее – от +3 до -2 - утверждает Самылит.

28–29 ноября в Украине будет повышаться давление и соответственно атмосферный фронт уже будет терять свою силу. Поэтому в пятницу дожди постепенно будут прекращаться, а в субботу будет преобладать погода без осадков, из-за влияния антициклона. На юге и востоке местами ожидается туман, что затруднит видимость на дорогах.

В южных, восточных, Днепропетровской и Полтавской областях местами будет оседать туман. Людям желательно носить светоотражающие элементы, поскольку сейчас утра еще темные, и туман в таком случае опасен. В пятницу мы ожидаем умеренный дождь, а в субботу погода будет без осадков. Днем в большинстве областей это +4…+6°, поэтому здесь важно, чтобы люди одевались немного теплее - подчеркнул эксперт.

А в Карпатах 28 ноября местами возможен небольшой снег, а температура ночью составит -1…-6°. В Киеве 27–28 ноября ожидаются дожди и снижение температуры днем до +6°. В субботу осадков не предвидится, а днем будет +4…+6°.

Сегодня и завтра в Киеве без осадков, поскольку определяет погоду поле повышенного давления. Ночью – +5+7°, а днем около +10. 27 ноября мы ожидаем облачную погоду и небольшой дождь, температура ночью 3–5° тепла, днем +6-8. В пятницу ночью осадки станут умеренными, однако к утру они снова уменьшат свою интенсивность, а уже в конце дня закончатся. 29 ноября Киев будет оставаться без осадков – днем +4…+6°, ночью около 0° - объясняет эксперт.

Чего ждать в начале зимы

Прогнозов на первые дни декабря пока нет, но среднемесячные показатели обещают более теплый, чем норма, старт зимы. Средняя температура декабря ожидается от -3° до +5°, что на два градуса выше климатической нормы.

Средняя месячная температура воздуха предполагается от 3° мороза до 5° тепла, что на 2° выше климатической нормы. Количество осадков составит 34-78 мм, в горных районах 78–105 мм, то есть в пределах 80–100% нормы. Это означает, что значения температуры будут немного теплее, чем должны быть - подчеркнул Самылит.

В итоге, последняя неделя осени в Украине будет теплой, с периодическими дождями, туманами и кратковременными похолоданиями. А первый месяц зимы, по предварительным оценкам, ожидается теплее нормы.