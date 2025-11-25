$42.370.10
Эксклюзив
13:41 • 228 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
13:21 • 5136 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
13:06 • 4384 просмотра
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
13:00 • 3800 просмотра
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
12:32 • 3930 просмотра
Bloomberg: у Дрисколла на фоне встречи с россиянами в ОАЭ заявили, что переговоры идут хорошо, Буданов также в Абу-Даби
12:28 • 3614 просмотра
Враг движется круглосуточно: россияне намерены окружить Мирноград в Донецкой области - 7 корпус ДШВVideo
Эксклюзив
11:46 • 6398 просмотра
Из-за неявки адвоката суд не смог рассмотреть вопрос отстранения от должности врача-онколога, чей пациент умер в скандальной клинике "Одрекс"Photo
10:50 • 11212 просмотра
Атака рф по Киеву 25 ноября: число погибших увеличилось до 7 человекPhoto
Эксклюзив
10:00 • 24323 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
09:24 • 19515 просмотра
Умеров после мирных переговоров в Женеве: есть "общее понимание" по соглашению, визит Зеленского в США для договоренности с Трампом ожидается в ноябре
публикации
Эксклюзивы
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
Эксклюзив
13:21 • 5060 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
10:00 • 24305 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 77173 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 105380 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 95487 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября

Киев • УНН

 • 5172 просмотра

Синоптик Укргидрометцентра Иван Самылит прогнозирует, что последняя неделя осени будет теплой, а декабрь, вероятно, окажется теплее нормы.

Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября

Украину в ближайшее время ждет нетипичная погода: достаточно теплая, но с туманами и дождевыми фронтами, которые будут двигаться по стране день за днем. О том, ждать ли похолоданий в последнюю неделю осени и в начале зимы - рассказал журналистам УНН синоптик отдела коммуникации Укргидрометцентра Иван Самылит.

Синоптик пояснил, что следующие трое суток погода будет переменчивой – осадки, колебания температуры и изменения давления. В большинстве областей осадков не ожидается, но на западе атмосферный фронт вызовет небольшой дождь и местами мокрый снег. 27 ноября этот фронт сместится на север, центр, Одесскую и Николаевскую области. Температура в целом будет оставаться выше нормы, как для конца ноября.

В Украину идет тепло до +17 градусов: синоптик назвала дату похолодания25.11.25, 13:14 • 1180 просмотров

В целом рассчитываем на такую достаточно теплую, как для этого времени, погоду, особенно в южной части. В большинстве областей в поле повышенного давления мы осадков не ожидаем, однако в западных областях, сегодня и завтра, атмосферный фронт обусловит небольшой дождь, местами с мокрым снегом. 27 ноября этот фронт будет перемещаться в восточном направлении и вызовет такой небольшой дождь в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях. Воздушные потоки будут двигаться преимущественно с юго-востока и с юга и приносить такой более теплый воздух 

- говорит Самылит.

Синоптик пояснил, что заморозки уже закончились, а будущие снижения температуры ниже нуля – это уже морозы. Сегодня ночью ожидается от +3 до -2°, а днем в большинстве областей +6…+8°. На юге будет до +17°, в Крыму – теплее всего. На востоке из-за антициклона ночью прохладнее, а днем возможно прогревание до +13°.

Сейчас уже значение температуры снижается до мороза, там на прошлой неделе было и до -11 в некоторых областях, но сейчас немного стало теплее. В ночь на вторник мы ожидали от 3° тепла до 2° мороза, а днем в целом столбики термометров будут подниматься до +8, на юге страны до +13, а в Крыму до +17. 26 ноября в западных областях значения температуры будут более-менее похожими на сегодняшние. На остальной территории температура ночью будет +3..+8, на востоке прохладнее – от +3 до -2 

- утверждает Самылит.

Синоптики прогнозируют новые температурные колебания в Украине с 27 ноября24.11.25, 17:11 • 2524 просмотра

28–29 ноября в Украине будет повышаться давление и соответственно атмосферный фронт уже будет терять свою силу. Поэтому в пятницу дожди постепенно будут прекращаться, а в субботу будет преобладать погода без осадков, из-за влияния антициклона. На юге и востоке местами ожидается туман, что затруднит видимость на дорогах.

В южных, восточных, Днепропетровской и Полтавской областях местами будет оседать туман. Людям желательно носить светоотражающие элементы, поскольку сейчас утра еще темные, и  туман в таком случае опасен. В пятницу мы ожидаем умеренный дождь, а в субботу погода будет без осадков. Днем в большинстве областей это +4…+6°, поэтому здесь важно, чтобы люди одевались немного теплее 

- подчеркнул эксперт.

Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советы14.11.25, 11:52 • 75610 просмотров

А в Карпатах 28 ноября местами возможен небольшой снег, а температура ночью составит -1…-6°. В Киеве 27–28 ноября ожидаются дожди и снижение температуры днем до +6°. В субботу осадков не предвидится, а днем будет +4…+6°.

Сегодня и завтра в Киеве без осадков, поскольку определяет погоду поле повышенного давления. Ночью – +5+7°, а днем около +10. 27 ноября мы ожидаем облачную погоду и небольшой дождь, температура ночью 3–5° тепла, днем +6-8. В пятницу ночью осадки станут умеренными, однако к утру они снова уменьшат свою интенсивность, а уже в конце дня закончатся. 29 ноября Киев будет оставаться без осадков – днем +4…+6°, ночью около 0°

 - объясняет эксперт.

ГСЧС предупреждает об ухудшении погоды в Украине: гололедица и сильный снег в Карпатах21.11.25, 19:18 • 2793 просмотра

Чего ждать в начале зимы

Прогнозов на первые дни декабря пока нет, но среднемесячные показатели обещают более теплый, чем норма, старт зимы. Средняя температура декабря ожидается от -3° до +5°, что на два градуса выше климатической нормы.

Средняя месячная температура воздуха предполагается от 3° мороза до 5° тепла, что на 2° выше климатической нормы. Количество осадков составит 34-78 мм, в горных районах 78–105 мм, то есть в пределах 80–100% нормы. Это означает, что значения температуры будут немного теплее, чем должны быть 

- подчеркнул Самылит.

В итоге, последняя неделя осени в Украине будет теплой, с периодическими дождями, туманами и кратковременными похолоданиями. А первый месяц зимы, по предварительным оценкам, ожидается теплее нормы.

Алла Киосак

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Снег в Украине
Николаевская область
Полтавская область
Одесская область
Днепропетровская область
Карпатские горы
Крым
Украина
Киев