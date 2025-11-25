Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада

Україну найближчим часом чекає нетипова погода: досить тепла, але із туманами та дощовими фронтами, що рухатимуться країною день за днем. Про те, чи чекати похолодань в останній тиждень осені та на початку зими - розповів журналістам УНН синоптик відділу комунікації Укргідрометцентру Іван Самиліт.

Синоптик пояснив, що наступні три доби погода буде мінливою - опади, коливання температури та зміни тиску. У більшості областей опадів не очікується, але на заході атмосферний фронт спричинить невеликий дощ і місцями мокрий сніг. 27 листопада цей фронт зміститься на північ, центр, Одещину та Миколаївщину. Температура загалом залишатиметься вищою за норму, як для кінця листопада.

Загалом розраховуємо на таку досить теплу, як для цієї пори, погоду, особливо у південній частині. У більшості областей в полі підвищеного тиску ми опадів не очікуємо, проте у західних областях, сьогодні та завтра, атмосферний фронт зумовить невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. 27 листопада цей фронт буде переміщуватись у східному напрямку і спричинить такий невеликий дощ у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях. Повітряні потоки рухатимуться переважно із південного сходу та з півдня і приноситимуть таке більш тепле повітря - каже Самиліт.

Синоптик пояснив, що заморозки вже закінчилися, а майбутні зниження температури нижче нуля - це вже морози. Сьогодні вночі очікується від +3 до -2°, а вдень у більшості областей +6…+8°. На півдні буде до +17°, у Криму – найтепліше. На сході через антициклон вночі прохолодніше, а вдень можливе прогрівання до +13°.

Зараз вже значення температури знижується до морозу, там минулого тижня було і до -11 в деяких областях, але зараз трішки стало тепліше. У ніч на вівторок ми очікували від 3° тепла до 2° морозу, а вдень загалом стовпчики термометрів підніматимуться до +8, на півдні країни до +13, а в Криму до +17. 26 листопада у західних областях значення температури будуть більш-менш схожими на сьогоднішні. На решті території температура вночі буде +3..+8, на сході прохолодніше – від +3 до -2 - стверджує Самиліт.

28–29 листопада в Україні буде підвищуватися тиск і відповідно атмосферний фронт вже втрачатиме свою силу. Тому в п’ятницю дощі поступово припинятимуться, а в суботу переважатиме погода без опадів, через вплив антициклону. На півдні та сході місцями очікується туман, що ускладнить видимість на дорогах.

У південних, східних, Дніпропетровській та Полтавській областях місцями буде осідати туман. Людям бажано носити світловідбиваючі елементи, оскільки зараз ранки ще темні, і туман у такому випадку є небезпечним. У п’ятницю ми очікуємо помірний дощ, а в суботу погода буде без опадів. Вдень у більшості областей це +4…+6°, тому тут важливо, щоб люди одягалися трішки тепліше - наголосив експерт.

А у Карпатах 28 листопада місцями можливий невеликий сніг, а температура вночі становитиме -1…-6°. У Києві 27–28 листопада очікуються дощі та зниження температури вдень до +6°. У суботу опадів не передбачається, а вдень буде +4…+6°.

Сьогодні та завтра в Києві без опадів, оскільки визначає погоду поле підвищеного тиску. Вночі – +5+7°, а вдень близько +10. 27 листопада ми очікуємо хмарну погоду і невеликий дощ, температура вночі 3–5° тепла, вдень +6-8. У п’ятницю вночі опади стануть помірними, проте до ранку вони знову зменшать свою інтенсивність, а вже наприкінці дня закінчаться. 29 листопада Київ залишатиметься без опадів – вдень +4…+6°, вночі близько 0° - пояснює експерт.

Чого чекати на початку зими

Прогнозів на перші дні грудня поки немає, але середньомісячні показники обіцяють тепліший за норму старт зими. Середня температура грудня очікується від -3° до +5°, що на два градуси вище кліматичної норми.

Середня місячна температура повітря передбачається від 3° морозу до 5° тепла, що є на 2° вище за кліматичну норму. Кількість опадів становитиме 34-78 мм, у гірських районах 78–105 мм, тобто в межах 80–100% норми. Це означає, що значення температури будуть трішки теплішими, ніж мають бути - наголосив Самиліт.

У підсумку, останній тиждень осені в Україні буде теплим, із періодичними дощами, туманами та короткими похолоданнями. А перший місяць зими, за попередніми оцінками, очікується теплішим за норму.