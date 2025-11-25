$42.370.10
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада

Київ • УНН

 • 1730 перегляди

Синоптик Укргідрометцентру Іван Самиліт прогнозує, що останній тиждень осені буде теплим, а грудень, ймовірно, виявиться теплішим за норму.

Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада

Україну найближчим часом чекає нетипова погода: досить тепла, але із туманами та дощовими фронтами, що рухатимуться країною день за днем. Про те, чи чекати похолодань в останній тиждень осені та на початку зими - розповів журналістам УНН синоптик відділу комунікації Укргідрометцентру Іван Самиліт.

Синоптик пояснив, що наступні три доби погода буде мінливою - опади, коливання температури та зміни тиску. У більшості областей опадів не очікується, але на заході атмосферний фронт спричинить невеликий дощ і місцями мокрий сніг. 27 листопада цей фронт зміститься на північ, центр, Одещину та Миколаївщину. Температура загалом залишатиметься вищою за норму, як для кінця листопада.

В Україну йде тепло до +17 градусів: синоптик назвала дату похолодання25.11.25, 13:14 • 1086 переглядiв

Загалом розраховуємо на таку досить теплу, як для цієї пори, погоду, особливо у південній частині. У більшості областей в полі підвищеного тиску ми опадів не очікуємо, проте у західних областях, сьогодні та завтра, атмосферний фронт зумовить невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. 27 листопада цей фронт буде переміщуватись у східному напрямку і спричинить такий невеликий дощ у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях. Повітряні потоки рухатимуться переважно із південного сходу та з півдня і приноситимуть таке більш тепле повітря 

- каже Самиліт.

Синоптик пояснив, що заморозки вже закінчилися, а майбутні зниження температури нижче нуля - це вже морози. Сьогодні вночі очікується від +3 до -2°, а вдень у більшості областей +6…+8°. На півдні буде до +17°, у Криму – найтепліше. На сході через антициклон вночі прохолодніше, а вдень можливе прогрівання до +13°.

Зараз вже значення температури знижується до морозу, там минулого тижня було і до -11 в деяких областях, але зараз трішки стало тепліше. У ніч на вівторок ми очікували від 3° тепла до 2° морозу, а вдень загалом стовпчики термометрів підніматимуться до +8, на півдні країни до +13, а в Криму до +17. 26 листопада у західних областях значення температури будуть більш-менш схожими на сьогоднішні. На решті території температура вночі буде +3..+8, на сході прохолодніше – від +3 до -2 

- стверджує Самиліт.

Синоптики прогнозують нові температурні коливання в Україні з 27 листопада24.11.25, 17:11 • 2524 перегляди

28–29 листопада в Україні буде підвищуватися тиск і відповідно атмосферний фронт вже втрачатиме свою силу. Тому в п’ятницю дощі поступово припинятимуться, а в суботу переважатиме погода без опадів, через вплив антициклону. На півдні та сході місцями очікується туман, що ускладнить видимість на дорогах.

У південних, східних, Дніпропетровській та Полтавській областях місцями буде осідати туман. Людям бажано носити світловідбиваючі елементи, оскільки зараз ранки ще темні, і  туман у такому випадку є небезпечним. У п’ятницю ми очікуємо помірний дощ, а в суботу погода буде без опадів. Вдень у більшості областей це +4…+6°, тому тут важливо, щоб люди одягалися трішки тепліше 

- наголосив експерт.

Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав поради14.11.25, 11:52 • 75610 переглядiв

А у Карпатах 28 листопада місцями можливий невеликий сніг, а температура вночі становитиме -1…-6°. У Києві 27–28 листопада очікуються дощі та зниження температури вдень до +6°. У суботу опадів не передбачається, а вдень буде +4…+6°.

Сьогодні та завтра в Києві без опадів, оскільки визначає погоду поле підвищеного тиску. Вночі – +5+7°, а вдень близько +10. 27 листопада ми очікуємо хмарну погоду і невеликий дощ, температура вночі 3–5° тепла, вдень +6-8. У п’ятницю вночі опади стануть помірними, проте до ранку вони знову зменшать свою інтенсивність, а вже наприкінці дня закінчаться. 29 листопада Київ залишатиметься без опадів – вдень +4…+6°, вночі близько 0°

 - пояснює експерт.

ДСНС попереджає про погіршення погоди в Україні: ожеледиця та сильний сніг у Карпатах21.11.25, 19:18 • 2793 перегляди

Чого чекати на початку зими

Прогнозів на перші дні грудня поки немає, але середньомісячні показники обіцяють тепліший за норму старт зими. Середня температура грудня очікується від -3° до +5°, що на два градуси вище кліматичної норми.

Середня місячна температура повітря передбачається від 3° морозу до 5° тепла, що є на 2° вище за кліматичну норму. Кількість опадів становитиме 34-78 мм, у гірських районах 78–105 мм, тобто в межах 80–100% норми. Це означає, що значення температури будуть трішки теплішими, ніж мають бути 

- наголосив Самиліт.

У підсумку, останній тиждень осені в Україні буде теплим, із періодичними дощами, туманами та короткими похолоданнями. А перший місяць зими, за попередніми оцінками, очікується теплішим за норму.

Алла Кіосак

