Синоптики прогнозують нові температурні коливання в Україні з 27 листопада

$42.270.11
48.700.19
ukenru
14:30 • 2280 перегляди
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Ексклюзив
14:00 • 7414 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
13:47 • 14939 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
13:20 • 16994 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
13:04 • 13333 перегляди
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
12:38 • 12375 перегляди
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
12:29 • 10756 перегляди
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
11:50 • 9102 перегляди
Завтра відбудеться зустріч Коаліції охочих - ЗМІ
11:25 • 10221 перегляди
Нічний арешт замість цілодобового: апеляційний суд пом'якшив запобіжний захід лікарці Odrex у справі про смерть Аднана Ківана
10:32 • 11211 перегляди
Українські облігації підскочили в ціні на тлі мирних переговорів - Bloomberg
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.5м/с
77%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 27012 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 23135 перегляди
Лідери ЄС збираються на екстрену зустріч щодо переговорів про припинення війни в Україні: Politico дізналося деталі24 листопада, 08:21 • 17995 перегляди
Трамп про можливий прогрес у мирних переговорах: "Не вірте, поки не побачите, але щось хороше може відбуватися"10:50 • 17564 перегляди
Стрілянина між батьками у львівській школі: поранений один чоловік, діти не постраждали – Садовий10:55 • 9268 перегляди
Публікації
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
13:47 • 14962 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
13:20 • 17019 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
Ексклюзив
24 листопада, 07:12 • 38719 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 64441 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 141923 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Антоніу Кошта
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Німеччина
Львів
Реклама
УНН Lite
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 23293 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 27195 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 41181 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 51643 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 53261 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
The Washington Post
Фільм

Синоптики прогнозують нові температурні коливання в Україні з 27 листопада

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила про можливі зміни температури в Україні з 27 листопада. Значного похолодання не очікується, на півночі можливе лише невелике зниження температури.

Синоптики прогнозують нові температурні коливання в Україні з 27 листопада

Наприкінці місяця в Україні можливі нові зміни погоди. Про це повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в етері телемарафону, передає УНН.

Деталі

За словами Наталії Птухи, вже з 27 листопада можливі чергові зміни температури.

Може бути, що вже з 27 листопада знову можуть бути коливання

- сказала синоптикиня.

Водночас вона підкреслила, що найближчим часом значного похолодання не прогнозують. На півночі можливе лише невелике зниження температури.

Наталія Птуха пояснила, що нинішні показники у західних і північних областях близькі до норми для цієї пори року.

Натомість, у південних, центральних і східних регіонах температура навіть дещо перевищує кліматичну норму. А на півдні зберігається тепла погода - до +15 градусів.

Нагадаємо

На горі Піп Іван Чорногірський зафіксовано 12-градусний мороз, хмарну погоду та південно-західний вітер 10 м/с. Рятувальники закликають враховувати погодні умови перед мандрівкою.

Алла Кіосак

Погода та довкілля
Морози в Україні
Укргідрометцентр
Україна