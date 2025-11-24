Синоптики прогнозують нові температурні коливання в Україні з 27 листопада
Київ • УНН
Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила про можливі зміни температури в Україні з 27 листопада. Значного похолодання не очікується, на півночі можливе лише невелике зниження температури.
Наприкінці місяця в Україні можливі нові зміни погоди. Про це повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в етері телемарафону, передає УНН.
Деталі
За словами Наталії Птухи, вже з 27 листопада можливі чергові зміни температури.
Може бути, що вже з 27 листопада знову можуть бути коливання
Водночас вона підкреслила, що найближчим часом значного похолодання не прогнозують. На півночі можливе лише невелике зниження температури.
Наталія Птуха пояснила, що нинішні показники у західних і північних областях близькі до норми для цієї пори року.
Натомість, у південних, центральних і східних регіонах температура навіть дещо перевищує кліматичну норму. А на півдні зберігається тепла погода - до +15 градусів.
Нагадаємо
На горі Піп Іван Чорногірський зафіксовано 12-градусний мороз, хмарну погоду та південно-західний вітер 10 м/с. Рятувальники закликають враховувати погодні умови перед мандрівкою.