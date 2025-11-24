У Карпатах вдарив 12-градусний мороз: випустили попередження для туристів
Київ • УНН
На горі Піп Іван Чорногірський зафіксовано 12-градусний мороз, хмарну погоду та південно-західний вітер 10 м/с. Рятувальники закликають враховувати погодні умови перед мандрівкою.
У високогір'ї Карпат вдарив 12-градусний мороз, повідомили гірські рятувальники Прикарпаття у понеділок, пише УНН.
Деталі
На ранок 24 листопада, як вказано, "на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря -12⁰С".
На вершині фіксували хмарну погоду з обмеженою видимістю. Вітер південно-західний 10 м/с.
Туристів попередили у місцевому управління ДСНС: "Вирушаючи в гори, обов’язково враховуйте погодні умови".
Перед мандрівкою радять завантажувати застосунок "Порятунок у горах".
