Україну 24 листопада поділить контраст тепла та холоду: прогноз погоди
Київ • УНН
У понеділок, 24 листопада, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, у деяких областях сніжитиме та дощитиме. Температура повітря коливатиметься від -1°C до +14°C залежно від регіону.
У понеділок, 24 листопада, в Україні буде хмарно з проясненнями, у деяких областях сніжитиме та дощитиме. Про це інформує УНН із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Деталі
Сьогодні погода буде різною в залежності від регіону - країну поділить контраст тепла й холоду.
У західних областях - хмарно з проясненнями, без істотних опадів, місцями можливий невеликий мокрий сніг. Температура повітря вдень становитиме від -1°C до +1°C. На дорогах місцями можлива ожеледиця.
На півночі України - хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. Температура вдень: від -1°C до +2°C. Вітер помірний, північно-західний.
У центральних областях буде хмарно з проясненнями, місцями очікується помірний дощ. Температура вдень: +3°C…+5°C. У регіоні збережеться прохолодна, волога погода.
На півдні - хмарно, пройдуть помірні дощі. Температура вдень: +10°C…+12°C. Подекуди можливий поривчастий вітер.
У східних регіонах - хмарно, місцями помірний або невеликий дощ. Температура вдень: +9°C…+12°C.
У Криму - хмарно, пройдуть помірні дощі. Температура вдень: +12°C…+14°C. На південному узбережжі очікується волога, але тепла погода.
У понеділок, 24 листопада, у Києві хмарно з проясненнями. Вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура по Київській області вдень 0-5° тепла, у столиці вдень 2-4°.
