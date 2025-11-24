Україну 24 листопада поділить контраст тепла та холоду: прогноз погоди

$42.150.00
Україна і США продовжать роботу над "уточненим" мирним планом, Зеленський може відвідати Штати цього тижня - Reuters
06:00 • 2374 перегляди
Скандал навколо клініки Odrex: суд розгляне зміну запобіжного заходу лікарці, дії якої пов’язують зі смертю пацієнта
24 листопада, 00:17 • 13414 перегляди
Переговори у Женеві: США та Україна виступили зі спільною заявою
23 листопада, 21:45 • 21906 перегляди
CBS Nеws: Зеленського можуть запросити до США, але все залежить від зустрічі в Женеві
23 листопада, 17:09 • 27363 перегляди
"Ми досягли дуже хорошого прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру": Єрмак за результатами зустрічі у Женеві Video
23 листопада, 17:04 • 32907 перегляди
Рубіо заявив про найбільший прорив у переговорах від початку процесуVideo
23 листопада, 17:00 • 25826 перегляди
В Україні оголосили обмеження електропостачання на 24 листопада: будуть застосовані графіки відключення
23 листопада, 16:43 • 22423 перегляди
Європейські країни запропонували зміни до плану США щодо України – Reuters
23 листопада, 14:50 • 19794 перегляди
Редакція спільного документа зі США на фінальному етапі вже відображає більшість українських ключових пріоритетів – УмєровPhoto
23 листопада, 14:06 • 15732 перегляди
Смерть пацієнта у скандальній клініці “Одрекс”: апеляційний суд розгляне зміну запобіжного заходу онкологу
Популярнi новини
Рубіо заявив, що нічого не чув про альтернативний план від Європи щодо завершення війниVideo23 листопада, 21:03 • 11847 перегляди
У Харкові зросла кількість загиблих та постраждалих: ДНСН показали кадри наслідків удару російських БпЛАPhotoVideo23 листопада, 23:56 • 8118 перегляди
"Птахи Мадяра" атакували хімзавод "Бром" та електропідстанцію в Криму: командувач СБС показав відеоVideo01:04 • 4840 перегляди
Еверест уже не найвищий: вчені знайшли гігантські структури під Землею, що переважають його у 100 разівPhoto02:09 • 9604 перегляди
Канцлер Німеччини відхилив ідею США щодо повернення росії до G805:08 • 9656 перегляди
Публікації
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 42533 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 118553 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 83460 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 88228 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo21 листопада, 11:38 • 94676 перегляди
УНН Lite
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 31961 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 42658 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 44706 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 118551 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 63276 перегляди
Україну 24 листопада поділить контраст тепла та холоду: прогноз погоди

Київ • УНН

 • 1174 перегляди

У понеділок, 24 листопада, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, у деяких областях сніжитиме та дощитиме. Температура повітря коливатиметься від -1°C до +14°C залежно від регіону.

Україну 24 листопада поділить контраст тепла та холоду: прогноз погоди

У понеділок, 24 листопада, в Україні буде хмарно з проясненнями, у деяких областях сніжитиме та дощитиме. Про це інформує УНН із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Деталі

Сьогодні погода буде різною в залежності від регіону - країну поділить контраст тепла й холоду.

У західних областях - хмарно з проясненнями, без істотних опадів, місцями можливий невеликий мокрий сніг. Температура повітря вдень становитиме від -1°C до +1°C. На дорогах місцями можлива ожеледиця.

На півночі України - хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. Температура вдень: від -1°C до +2°C. Вітер помірний, північно-західний.

У центральних областях буде хмарно з проясненнями, місцями очікується помірний дощ. Температура вдень: +3°C…+5°C. У регіоні збережеться прохолодна, волога погода.

На півдні - хмарно, пройдуть помірні дощі. Температура вдень: +10°C…+12°C. Подекуди можливий поривчастий вітер.

У східних регіонах - хмарно, місцями помірний або невеликий дощ. Температура вдень: +9°C…+12°C.

У Криму - хмарно, пройдуть помірні дощі. Температура вдень: +12°C…+14°C. На південному узбережжі очікується волога, але тепла погода.

У понеділок, 24 листопада, у Києві хмарно з проясненнями. Вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура по Київській області вдень 0-5° тепла, у столиці вдень 2-4°.

Всесвітній день еволюції, День моржа, Міжнародний день вина “Карменер”: що відзначають 24 листопада 24.11.25, 05:15 • 1986 переглядiв

