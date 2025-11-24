Украину 24 ноября разделит контраст тепла и холода: прогноз погоды
Киев • УНН
В понедельник, 24 ноября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, в некоторых областях будет снежить и дождливо. Температура воздуха будет колебаться от -1°C до +14°C в зависимости от региона.
Детали
Сегодня погода будет разной в зависимости от региона – страну разделит контраст тепла и холода.
В западных областях – облачно с прояснениями, без существенных осадков, местами возможен небольшой мокрый снег. Температура воздуха днем составит от -1°C до +1°C. На дорогах местами возможна гололедица.
На севере Украины – облачно с прояснениями, осадков не прогнозируется. Температура днем: от -1°C до +2°C. Ветер умеренный, северо-западный.
В центральных областях будет облачно с прояснениями, местами ожидается умеренный дождь. Температура днем: +3°C…+5°C. В регионе сохранится прохладная, влажная погода.
На юге – облачно, пройдут умеренные дожди. Температура днем: +10°C…+12°C. Кое-где возможен порывистый ветер.
В восточных регионах – облачно, местами умеренный или небольшой дождь. Температура днем: +9°C…+12°C.
В Крыму – облачно, пройдут умеренные дожди. Температура днем: +12°C…+14°C. На южном побережье ожидается влажная, но теплая погода.
В понедельник, 24 ноября, в Киеве облачно с прояснениями. Днем без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура по Киевской области днем 0-5° тепла, в столице днем 2-4°.
