Эксклюзив
07:12 • 1768 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
06:19 • 5196 просмотра
Украина и США продолжат работу над "уточненным" мирным планом, Зеленский может посетить Штаты на этой неделе – Reuters
06:00 • 9986 просмотра
Скандал вокруг клиники Odrex: суд рассмотрит изменение меры пресечения врачу, действия которой связывают со смертью пациента
24 ноября, 00:17 • 16902 просмотра
Переговоры в Женеве: США и Украина выступили с совместным заявлением
23 ноября, 21:45 • 25471 просмотра
CBS News: Зеленского могут пригласить в США, но все зависит от встречи в Женеве
23 ноября, 17:09 • 29507 просмотра
"Мы добились очень хорошего прогресса и движемся вперед к справедливому и прочному миру": Ермак по результатам встречи в ЖеневеVideo
23 ноября, 17:04 • 34138 просмотра
Рубио заявил о крупнейшем прорыве в переговорах с начала процессаVideo
23 ноября, 17:00 • 26516 просмотра
В Украине объявили об ограничении электроснабжения на 24 ноября: будут применены графики отключения
23 ноября, 16:43 • 22600 просмотра
Европейские страны предложили изменения в план США по Украине – Reuters
23 ноября, 14:50 • 19910 просмотра
Редакция совместного документа с США на финальном этапе уже отражает большинство украинских ключевых приоритетов – УмеровPhoto
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Украину 24 ноября разделит контраст тепла и холода: прогноз погоды

Киев • УНН

 • 1636 просмотра

В понедельник, 24 ноября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, в некоторых областях будет снежить и дождливо. Температура воздуха будет колебаться от -1°C до +14°C в зависимости от региона.

Украину 24 ноября разделит контраст тепла и холода: прогноз погоды

В понедельник, 24 ноября, в Украине будет облачно с прояснениями, в некоторых областях будет снежить и дождливо. Об этом информирует УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

Сегодня погода будет разной в зависимости от региона – страну разделит контраст тепла и холода.

В западных областях – облачно с прояснениями, без существенных осадков, местами возможен небольшой мокрый снег. Температура воздуха днем составит от -1°C до +1°C. На дорогах местами возможна гололедица.

На севере Украины – облачно с прояснениями, осадков не прогнозируется. Температура днем: от -1°C до +2°C. Ветер умеренный, северо-западный.

В центральных областях будет облачно с прояснениями, местами ожидается умеренный дождь. Температура днем: +3°C…+5°C. В регионе сохранится прохладная, влажная погода.

На юге – облачно, пройдут умеренные дожди. Температура днем: +10°C…+12°C. Кое-где возможен порывистый ветер.

В восточных регионах – облачно, местами умеренный или небольшой дождь. Температура днем: +9°C…+12°C.

В Крыму – облачно, пройдут умеренные дожди. Температура днем: +12°C…+14°C. На южном побережье ожидается влажная, но теплая погода.

В понедельник, 24 ноября, в Киеве облачно с прояснениями. Днем без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура по Киевской области днем 0-5° тепла, в столице днем 2-4°.

Всемирный день эволюции, День моржа, Международный день вина «Карменер»: что отмечают 24 ноября24.11.25, 05:15 • 2370 просмотров

Вита Зеленецкая

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Снег в Украине
Крым
Украина
Киев