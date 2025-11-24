$42.150.00
00:17 • 8768 просмотра
Переговоры в Женеве: США и Украина выступили с совместным заявлением
23 ноября, 21:45 • 16210 просмотра
CBS News: Зеленского могут пригласить в США, но все зависит от встречи в Женеве
23 ноября, 17:09 • 23758 просмотра
"Мы добились очень хорошего прогресса и движемся вперед к справедливому и прочному миру": Ермак по результатам встречи в ЖеневеVideo
23 ноября, 17:04 • 29554 просмотра
Рубио заявил о крупнейшем прорыве в переговорах с начала процессаVideo
23 ноября, 17:00 • 23795 просмотра
В Украине объявили об ограничении электроснабжения на 24 ноября: будут применены графики отключения
23 ноября, 16:43 • 21312 просмотра
Европейские страны предложили изменения в план США по Украине – Reuters
23 ноября, 14:50 • 19210 просмотра
Редакция совместного документа с США на финальном этапе уже отражает большинство украинских ключевых приоритетов – УмеровPhoto
23 ноября, 14:06 • 15516 просмотра
Смерть пациента в скандальной клинике "Одрекс": апелляционный суд рассмотрит изменение меры пресечения онкологу
23 ноября, 12:25 • 15323 просмотра
Киев и область: дождь со снегом ночью, туман с видимостью 200-500 м до конца дня - прогноз на 23 и 24 ноября
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 39857 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
публикации
Эксклюзивы
Всемирный день эволюции, День моржа, Международный день вина «Карменер»: что отмечают 24 ноября

24 ноября

 

24 ноября мир отмечает Всемирный день эволюции, посвященный публикации книги Чарльза Дарвина. Также это Всемирный день моржа, Международный день вина "Карменер" и новый праздник – Всемирный день сиамских близнецов.

Всемирный день эволюции, День моржа, Международный день вина «Карменер»: что отмечают 24 ноября

Сегодня, 24 ноября, в мире отмечается Всемирный день эволюции, Всемирный день моржа, а также Международный день вина "Карменер", пишет УНН

Всемирный день эволюции

Сегодня отмечается Всемирный день эволюции. 24 ноября 1859 года была опубликована книга Чарльза Дарвина "Происхождение видов". Благодаря этой книге появилась теория эволюции, объясняющая происхождение и развитие организмов на нашей планете.

Благодаря этой книге появилась теория эволюции, которая на данный момент является базовой в объяснении происхождения жизни на нашей планете и развития живых организмов.

Интересно, что Дарвин сомневался в правильности своих научных выводов и не хотел публиковать книгу. Сделать это его уговорили друзья.

Теория эволюции основывается на том, что каждый вид живых организмов способен изменяться согласно своим индивидуальным генетическим признакам, каждый живой организм способен быстро размножаться для увеличения своей популяции, естественный отбор заключается в выживании и преимущественном производстве потомства тех представителей популяции, которые наиболее приспособились и адаптировались к существующим условиям.

Разнообразие собак появилось за тысячи лет до современной селекции - исследование14.11.25, 14:09 • 1940 просмотров

Всемирный день моржа

С 2008 года 24 ноября проводятся различные мероприятия по случаю Всемирного дня моржа. Событие было учреждено Всемирным фондом дикой природы и Советом по морским млекопитающим.

Моржи являются одними из крупнейших ластоногих в мире, вес самцов достигает 1,5 тысячи килограммов.

Цель сегодняшнего события – привлечь внимание общества к тому, что из-за глобального потепления и уменьшения ледового покрова земного шара моржи вынуждены менять места для своих стоянок. Животные становятся уязвимыми, погибают, их популяция в дикой природе уменьшается.

В Норвегии открыли скульптуру моржа в натуральную величину30.04.23, 18:00 • 805072 просмотра

Всемирный день сиамских близнецов

24 ноября мир официально отмечает Всемирный день сиамских близнецов. Это новый международный праздник, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН 24 ноября 2024 года, целью которого является повышение осведомленности, поддержки и уважения к сросшимся близнецам и их семьям.

Всемирный день сиамских близнецов призван:

  • повысить осведомленность о жизни, медицинских и социальных потребностях сросшихся близнецов и их семей;
    • способствовать развитию специализированной медицинской помощи, психологической и социальной поддержки, доступа к образованию и инклюзивному пространству;
      • поощрить правительства, медицинское сообщество, благотворительные организации и общественность к международному сотрудничеству в сфере здравоохранения, этики, исследований и прав человека.

        Международный день вина "Карменер"

        24 ноября отмечается Международный день вина "Карменер". Праздник учрежден в 2014 году в честь 20-й годовщины возрождения одноименного сорта винограда, который считался французскими виноделами безвозвратно утраченным.

        Изначально в провинции Бордо виноград Карменер был самым популярным сортом. Его ценили за интенсивность цвета и нотки слив, мяты и кедра, которые он придавал винам. Тогда с ним не могли сравниться ни каберне совиньон, ни мерло. 

        Но все изменилось в шестидесятых годах XIX века, когда плантации винограда оказались зараженными тлей филлоксеры, завезенной из Америки. Пожалуй, карменер был бы навсегда утрачен, если бы чилийские виноделы не вывезли заранее несколько саженцев и не начали выращивать на своих плантациях. Однако из-за недоразумения до 1994 года они принимали его за мерло, пока ученый Жан-Мишель Бурсико не начал изучать ДНК этого винограда и не доказал его истинное происхождение. Этот день и стал датой возрождения карменера, которую теперь отмечают во многих странах мира.

        Французское красное вино теряет популярность: что происходит с символом страны03.01.25, 11:37 • 27046 просмотров

        Павел Башинский

