Всемирный день эволюции, День моржа, Международный день вина «Карменер»: что отмечают 24 ноября

Сегодня, 24 ноября, в мире отмечается Всемирный день эволюции, Всемирный день моржа, а также Международный день вина "Карменер", пишет УНН.

Всемирный день эволюции

Сегодня отмечается Всемирный день эволюции. 24 ноября 1859 года была опубликована книга Чарльза Дарвина "Происхождение видов". Благодаря этой книге появилась теория эволюции, объясняющая происхождение и развитие организмов на нашей планете.

Интересно, что Дарвин сомневался в правильности своих научных выводов и не хотел публиковать книгу. Сделать это его уговорили друзья.

Теория эволюции основывается на том, что каждый вид живых организмов способен изменяться согласно своим индивидуальным генетическим признакам, каждый живой организм способен быстро размножаться для увеличения своей популяции, естественный отбор заключается в выживании и преимущественном производстве потомства тех представителей популяции, которые наиболее приспособились и адаптировались к существующим условиям.

Всемирный день моржа

С 2008 года 24 ноября проводятся различные мероприятия по случаю Всемирного дня моржа. Событие было учреждено Всемирным фондом дикой природы и Советом по морским млекопитающим.

Моржи являются одними из крупнейших ластоногих в мире, вес самцов достигает 1,5 тысячи килограммов.

Цель сегодняшнего события – привлечь внимание общества к тому, что из-за глобального потепления и уменьшения ледового покрова земного шара моржи вынуждены менять места для своих стоянок. Животные становятся уязвимыми, погибают, их популяция в дикой природе уменьшается.

Всемирный день сиамских близнецов

24 ноября мир официально отмечает Всемирный день сиамских близнецов. Это новый международный праздник, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН 24 ноября 2024 года, целью которого является повышение осведомленности, поддержки и уважения к сросшимся близнецам и их семьям.

Всемирный день сиамских близнецов призван:

повысить осведомленность о жизни, медицинских и социальных потребностях сросшихся близнецов и их семей;

способствовать развитию специализированной медицинской помощи, психологической и социальной поддержки, доступа к образованию и инклюзивному пространству;

поощрить правительства, медицинское сообщество, благотворительные организации и общественность к международному сотрудничеству в сфере здравоохранения, этики, исследований и прав человека.

Международный день вина "Карменер"

24 ноября отмечается Международный день вина "Карменер". Праздник учрежден в 2014 году в честь 20-й годовщины возрождения одноименного сорта винограда, который считался французскими виноделами безвозвратно утраченным.

Изначально в провинции Бордо виноград Карменер был самым популярным сортом. Его ценили за интенсивность цвета и нотки слив, мяты и кедра, которые он придавал винам. Тогда с ним не могли сравниться ни каберне совиньон, ни мерло.

Но все изменилось в шестидесятых годах XIX века, когда плантации винограда оказались зараженными тлей филлоксеры, завезенной из Америки. Пожалуй, карменер был бы навсегда утрачен, если бы чилийские виноделы не вывезли заранее несколько саженцев и не начали выращивать на своих плантациях. Однако из-за недоразумения до 1994 года они принимали его за мерло, пока ученый Жан-Мишель Бурсико не начал изучать ДНК этого винограда и не доказал его истинное происхождение. Этот день и стал датой возрождения карменера, которую теперь отмечают во многих странах мира.

