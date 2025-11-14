Разнообразие собак появилось за тысячи лет до современной селекции - исследование

Некоторое время считалось, что широкий спектр внешности собак был достигнут за последние несколько столетий. На самом деле разнообразие в образе "лучшего друга человека" прослеживается гораздо глубже в прошлом.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Science и BBC.

Детали

Современные породы собак обязаны своим появлением интенсивному разведению людьми. Однако новое крупное исследование выяснило, что вопреки предыдущим предположениям, происхождение огромного разнообразия собак значительно древнее, чем современные методы разведения.

В статье издания Science указано, что международная команда исследователей сосредоточила свое внимание на доисторических собачьих черепах.

В течение более десяти лет специалисты собирали, исследовали и сканировали кости, охватывающие период 50 000 лет эволюции собак - говорится в материале.

Исследователи создали цифровые 3D-модели каждого из более чем 600 черепов, которые они исследовали. Специфические черты древних сравнивали с современными собаками, а также их дикими родственниками.

Ученые пришли к выводу: еще более 10 000 лет назад, ранние домашние собаки демонстрировали впечатляющие физические различия между собой.

Исследователи в своем анализе обнаружили, что первые явно "собачьи" черепа появились около 10 800 лет назад на территории современной северо-западной России. До этого псовые ледникового периода все еще в значительной степени напоминали волков по внешнему виду и, вероятно, также по поведению.

Сразу после последнего ледникового периода, черепа собак начали менять форму. Хотя еще существовали стройные, похожие на волков собаки, было также много с более короткими мордами и более широкими, коренастыми головами - пишет ВВС.

В комментарии BBC News, доктор Карли Амин из Университета Эксетера, ведущий исследователь проекта, пояснила:

Почти половина разнообразия, которое мы видим в современных породах собак сегодня, уже присутствовала в популяциях собак до середины каменного века - подчеркивает специалистка.

"Это действительно удивительно", – сказала она. "И это начинает ставить под сомнение представление о том, были ли это викторианцы – и их кинологические клубы – движущей силой этого".

Дополнение

Понимание раннего разнообразия форм требует новых рассуждений о том, как люди и собаки эволюционировали вместе.

Хронология исследования именно вписывается в переход от обществ охотников-собирателей ледникового периода к более оседлым группам раннего голоцена. Когда люди начали колонизировать новые среды обитания, они неизбежно изменили эволюционные условия своих животных-компаньонов - обращает внимание австрийский журнал Der Standard.

