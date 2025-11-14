Разнообразие собак появилось за тысячи лет до современной селекции - исследование

$42.060.03
13:30
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
13:27
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
13:14
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
11:47
Число погибших в результате ночной атаки в Киеве возросло до шести: обнаружено тело еще одной погибшей
Эксклюзив
09:52
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
14 ноября, 07:50
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - ОпендатаботPhoto
14 ноября, 07:18
Россия атаковала Украину 430 дронами и 18 ракетами, включая баллистику и аэробаллистику - ЗеленскийPhotoVideo
13 ноября, 21:46
Сборная Украины разгромно проиграла Франции в отборе на ЧМ-2026
13 ноября, 18:55
Конкурс на должность руководителя ГП "Оператор ГТС" остановили: причина — расследование НАБУ, где фигурирует финалистка
13 ноября, 16:42
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
Популярные новости
Атака рф на Киев: известно о трех погибших и 26 пострадавших
14 ноября, 06:10
Атака рф на Киев унесла жизни 4 человек, 27 ранены
14 ноября, 07:19
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"
08:54
Patriot против ракет рф и "длинные нептуны" по целям на российской территории: Зеленский получил доклады Сырского и командующего ВС ВСУ
08:55
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира
09:46
публикации
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходные
13:27
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
13:14
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рацион
12:13
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
Эксклюзив
09:52
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40
УНН Lite
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходные
13:27
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде
13:14
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира
09:46
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"
08:54
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в Ватикане
12 ноября, 20:00
Разнообразие собак появилось за тысячи лет до современной селекции - исследование

Киев • УНН

 • 734 просмотра

Новое исследование показало, что разнообразие внешности собак существовало за тысячи лет до современной селекции. Ученые обнаружили физические различия у ранних домашних собак более 10 000 лет назад.

Разнообразие собак появилось за тысячи лет до современной селекции - исследование

Некоторое время считалось, что широкий спектр внешности собак был достигнут за последние несколько столетий. На самом деле разнообразие в образе "лучшего друга человека" прослеживается гораздо глубже в прошлом.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Science и BBC.

Детали

Современные породы собак обязаны своим появлением интенсивному разведению людьми. Однако новое крупное исследование выяснило, что вопреки предыдущим предположениям, происхождение огромного разнообразия собак значительно древнее, чем современные методы разведения. 

В статье издания Science указано, что международная команда исследователей сосредоточила свое внимание на доисторических собачьих черепах.

В течение более десяти лет специалисты собирали, исследовали и сканировали кости, охватывающие период 50 000 лет эволюции собак

- говорится в материале. 

Исследователи создали цифровые 3D-модели каждого из более чем 600 черепов, которые они исследовали. Специфические черты древних сравнивали с современными собаками, а также их дикими родственниками.

Загадочное голубое вещество, найденное глубоко в Тихом океане, может объяснить происхождение жизни - ученые13.11.25, 20:44 • 5650 просмотров

Ученые пришли к выводу: еще более 10 000 лет назад, ранние домашние собаки демонстрировали впечатляющие физические различия между собой.

Исследователи в своем анализе обнаружили, что первые явно "собачьи" черепа появились около 10 800 лет назад на территории современной северо-западной России. До этого псовые ледникового периода все еще в значительной степени напоминали волков по внешнему виду и, вероятно, также по поведению.

Археологи обнаружили старейший синий пигмент в Европе, что меняет представление о палеолитическом искусстве29.09.25, 16:21 • 3747 просмотров

Сразу после последнего ледникового периода, черепа собак начали менять форму. Хотя еще существовали стройные, похожие на волков собаки, было также много с более короткими мордами и более широкими, коренастыми головами

- пишет ВВС.

В комментарии BBC News, доктор Карли Амин из Университета Эксетера, ведущий исследователь проекта, пояснила:

Почти половина разнообразия, которое мы видим в современных породах собак сегодня, уже присутствовала в популяциях собак до середины каменного века

- подчеркивает специалистка. 

"Это действительно удивительно", – сказала она. "И это начинает ставить под сомнение представление о том, были ли это викторианцы – и их кинологические клубы – движущей силой этого".

Пес Миша, которого не пустили в укрытие на метро "Теремки", обрел семью - волонтерка31.10.25, 21:43 • 13201 просмотр

Дополнение

Понимание раннего разнообразия форм требует новых рассуждений о том, как люди и собаки эволюционировали вместе. 

Хронология исследования именно вписывается в переход от обществ охотников-собирателей ледникового периода к более оседлым группам раннего голоцена. Когда люди начали колонизировать новые среды обитания, они неизбежно изменили эволюционные условия своих животных-компаньонов

- обращает внимание австрийский журнал Der Standard.

Напомним

Наличие домашнего животного в семье делает детей более активными, что, в свою очередь, снижает риск хронических заболеваний, - показало австралийское исследование.

Исследователи рассказали, что именно влияет на поведение собак10.12.22, 02:48 • 2209516 просмотров

Игорь Тележников

ТехнологииПогода и окружающая среда
Животные