Археологи обнаружили старейший синий пигмент в Европе, что меняет представление о палеолитическом искусстве

В Германии найден древнейший в Европе голубой минеральный пигмент азурит на каменном артефакте возрастом 13 000 лет. Это открытие меняет представление о палитре цветов в доисторическом искусстве, расширяя известные границы использования пигментов палеолита.

В Германии археологи обнаружили старейший в Европе голубой минеральный пигмент, который использовали люди палеолита более 13 000 лет назад. Открытие меняет представление о раннем творчестве и палитре цветов в доисторическом искусстве. Об этом сообщает издание Phys.org, ссылаясь на результаты исследования из журнала Antiquity, пишет УНН. Детали По данным исследований, на стоянке позднего палеолита Мюльхайм-Дитесхайм, Германия, исследователи обнаружили следы ярко-голубого пигмента азурита на каменном артефакте возрастом около 13 000 лет. Используя передовые научные анализы, они подтвердили, что это самое древнее известное использование синего минерального пигмента в Европе. Результаты исследования опубликованы в журнале Antiquity. Археологи обнаружили древний порт времен Клеопатры у руин храма Тапосирис Магна - Newsweek Это ставит под сомнение то, что мы считали известным об использовании палеолитических пигментов – отмечает ведущий автор исследования, доктор Иззи Вишер из Орхусского университета. Ранее ученые считали, что художники палеолита использовали преимущественно красные и черные пигменты. Считалось, что синие минералы были редки или малопригодны для искусства. Новое открытие свидетельствует, что голубой пигмент мог применяться для украшения тела или окрашивания тканей – деятельности, которая оставляет немного археологических следов. Наличие азурита показывает, что люди палеолита имели глубокие знания о минеральных пигментах и могли получить доступ к гораздо более широкой цветовой палитре, чем мы считали ранее, – и, возможно, они были избирательны в использовании определенных цветов – добавляет доктор Вишер. Камень со следами азурита изначально воспринимали как простую масляную лампу, однако теперь его рассматривают как поверхность для смешивания пигментов или палитру, что свидетельствует о сложных художественных и косметических традициях ранних людей. Найденный череп возрастом 1 миллион лет может свидетельствовать о более раннем происхождении человека