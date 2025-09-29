Археологи обнаружили старейший синий пигмент в Европе, что меняет представление о палеолитическом искусстве
Киев • УНН
В Германии найден древнейший в Европе голубой минеральный пигмент азурит на каменном артефакте возрастом 13 000 лет. Это открытие меняет представление о палитре цветов в доисторическом искусстве, расширяя известные границы использования пигментов палеолита.
В Германии археологи обнаружили старейший в Европе голубой минеральный пигмент, который использовали люди палеолита более 13 000 лет назад. Открытие меняет представление о раннем творчестве и палитре цветов в доисторическом искусстве. Об этом сообщает издание Phys.org, ссылаясь на результаты исследования из журнала Antiquity, пишет УНН.
Детали
По данным исследований, на стоянке позднего палеолита Мюльхайм-Дитесхайм, Германия, исследователи обнаружили следы ярко-голубого пигмента азурита на каменном артефакте возрастом около 13 000 лет. Используя передовые научные анализы, они подтвердили, что это самое древнее известное использование синего минерального пигмента в Европе. Результаты исследования опубликованы в журнале Antiquity.
Археологи обнаружили древний порт времен Клеопатры у руин храма Тапосирис Магна - Newsweek20.09.25, 05:24 • 6592 просмотра
Это ставит под сомнение то, что мы считали известным об использовании палеолитических пигментов
Ранее ученые считали, что художники палеолита использовали преимущественно красные и черные пигменты. Считалось, что синие минералы были редки или малопригодны для искусства. Новое открытие свидетельствует, что голубой пигмент мог применяться для украшения тела или окрашивания тканей – деятельности, которая оставляет немного археологических следов.
Наличие азурита показывает, что люди палеолита имели глубокие знания о минеральных пигментах и могли получить доступ к гораздо более широкой цветовой палитре, чем мы считали ранее, – и, возможно, они были избирательны в использовании определенных цветов
Камень со следами азурита изначально воспринимали как простую масляную лампу, однако теперь его рассматривают как поверхность для смешивания пигментов или палитру, что свидетельствует о сложных художественных и косметических традициях ранних людей.
Найденный череп возрастом 1 миллион лет может свидетельствовать о более раннем происхождении человека26.09.25, 10:55 • 4032 просмотра