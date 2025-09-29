Археологи обнаружили старейший синий пигмент в Европе, что меняет представление о палеолитическом искусстве

$41.480.01
48.410.31
ukenru
13:55 • 1750 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Эксклюзив
12:39 • 12060 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
11:40 • 10907 просмотра
РФ хочет подключить ЗАЭС к своей энергосистеме, несмотря на риски ядерного инцидента – Сибига
11:33 • 18020 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
10:00 • 13693 просмотра
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
29 сентября, 07:20 • 18873 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
29 сентября, 06:17 • 12067 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 27835 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 48489 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 70014 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
В США в шасси самолета из Европы обнаружили мертвого безбилетного пассажира29 сентября, 06:18 • 16412 просмотра
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года29 сентября, 07:05 • 25271 просмотра
Рейдерство вместо правосудия: история десятилетнего преследования НАБУ бизнесмена Федорычева10:08 • 19131 просмотра
Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препаратыPhoto10:29 • 16619 просмотра
Виктория Бекхэм намекнула на воссоединение Spice Girls на концерте Oasis - Daily MailPhoto10:42 • 12118 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Эксклюзив
12:39 • 12082 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться11:33 • 18035 просмотра
Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препаратыPhoto10:29 • 16643 просмотра
Рейдерство вместо правосудия: история десятилетнего преследования НАБУ бизнесмена Федорычева10:08 • 19156 просмотра
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27 сентября, 06:00 • 75354 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрюс Кубилиус
Радослав Сикорский
Андрей Сибига
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Европа
Германия
Трамп пригрозил 100% пошлинами на иностранные фильмы13:59 • 1044 просмотра
Виктория Бекхэм намекнула на воссоединение Spice Girls на концерте Oasis - Daily MailPhoto10:42 • 12136 просмотра
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года29 сентября, 07:05 • 25293 просмотра
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известноPhotoVideo29 сентября, 01:17 • 28462 просмотра
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT27 сентября, 13:37 • 37976 просмотра
Хранитель
ТикТок
MIM-104 Patriot
Instagram
E-6 Mercury

Археологи обнаружили старейший синий пигмент в Европе, что меняет представление о палеолитическом искусстве

Киев • УНН

 • 970 просмотра

В Германии найден древнейший в Европе голубой минеральный пигмент азурит на каменном артефакте возрастом 13 000 лет. Это открытие меняет представление о палитре цветов в доисторическом искусстве, расширяя известные границы использования пигментов палеолита.

Археологи обнаружили старейший синий пигмент в Европе, что меняет представление о палеолитическом искусстве

В Германии археологи обнаружили старейший в Европе голубой минеральный пигмент, который использовали люди палеолита более 13 000 лет назад. Открытие меняет представление о раннем творчестве и палитре цветов в доисторическом искусстве. Об этом сообщает издание Phys.org, ссылаясь на результаты исследования из журнала Antiquity, пишет УНН.

Детали

По данным исследований, на стоянке позднего палеолита Мюльхайм-Дитесхайм, Германия, исследователи обнаружили следы ярко-голубого пигмента азурита на каменном артефакте возрастом около 13 000 лет. Используя передовые научные анализы, они подтвердили, что это самое древнее известное использование синего минерального пигмента в Европе. Результаты исследования опубликованы в журнале Antiquity.

Археологи обнаружили древний порт времен Клеопатры у руин храма Тапосирис Магна - Newsweek20.09.25, 05:24 • 6592 просмотра

Это ставит под сомнение то, что мы считали известным об использовании палеолитических пигментов

– отмечает ведущий автор исследования, доктор Иззи Вишер из Орхусского университета.

Ранее ученые считали, что художники палеолита использовали преимущественно красные и черные пигменты. Считалось, что синие минералы были редки или малопригодны для искусства. Новое открытие свидетельствует, что голубой пигмент мог применяться для украшения тела или окрашивания тканей – деятельности, которая оставляет немного археологических следов.

Наличие азурита показывает, что люди палеолита имели глубокие знания о минеральных пигментах и могли получить доступ к гораздо более широкой цветовой палитре, чем мы считали ранее, – и, возможно, они были избирательны в использовании определенных цветов 

– добавляет доктор Вишер.

Камень со следами азурита изначально воспринимали как простую масляную лампу, однако теперь его рассматривают как поверхность для смешивания пигментов или палитру, что свидетельствует о сложных художественных и косметических традициях ранних людей.

Найденный череп возрастом 1 миллион лет может свидетельствовать о более раннем происхождении человека26.09.25, 10:55 • 4032 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Германия