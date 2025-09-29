Археологи виявили найстаріший синій пігмент в Європі, що змінює уявлення про палеолітичне мистецтво

У Німеччині знайдено найдавніший у Європі блакитний мінеральний пігмент азурит на кам'яному артефакті віком 13 000 років. Це відкриття змінює уявлення про палітру кольорів у доісторичному мистецтві, розширюючи відомі межі використання пігментів палеоліту.
В Німеччині археологи виявили найстаріший у Європі блакитний мінеральний пігмент, який використовували люди палеоліту понад 13 000 років тому. Відкриття змінює уявлення про ранню творчість і палітру кольорів у доісторичному мистецтві. Про це повідомляє видання Рhys.org, посилаючись на результати дослідження з журналу Antiquity, пише УНН.
Деталі
За даними досліджень, на стоянці останнього палеоліту Мюльхайм-Дітесхайм, Німеччина, дослідники виявили сліди яскраво-блакитного пігменту азуриту на кам’яному артефакті віком близько 13 000 років. Використовуючи передові наукові аналізи, вони підтвердили, що це найдавніше відоме використання синього мінерального пігменту в Європі. Результати дослідження опубліковані в журналі Antiquity.
Це ставить під сумнів те, що ми вважали відомим про використання палеолітичних пігментів
Раніше вчені вважали, що художники палеоліту використовували переважно червоні та чорні пігменти. Вважалося, що сині мінерали були рідкісні або малопридатні для мистецтва. Нове відкриття свідчить, що блакитний пігмент міг застосовуватися для прикрашання тіла чи фарбування тканин – діяльності, яка залишає небагато археологічних слідів.
Наявність азуриту показує, що люди палеоліту мали глибокі знання про мінеральні пігменти та могли отримати доступ до набагато ширшої кольорової палітри, ніж ми вважали раніше, – і, можливо, вони були вибірковими у використанні певних кольорів
Камінь зі слідами азуриту спочатку сприймали як просту олійну лампу, проте тепер його розглядають як поверхню для змішування пігментів або палітру, що свідчить про складні художні та косметичні традиції ранніх людей.
