Археологи виявили найстаріший синій пігмент в Європі, що змінює уявлення про палеолітичне мистецтво

В Німеччині археологи виявили найстаріший у Європі блакитний мінеральний пігмент, який використовували люди палеоліту понад 13 000 років тому. Відкриття змінює уявлення про ранню творчість і палітру кольорів у доісторичному мистецтві. Про це повідомляє видання Рhys.org, посилаючись на результати дослідження з журналу Antiquity, пише УНН.

За даними досліджень, на стоянці останнього палеоліту Мюльхайм-Дітесхайм, Німеччина, дослідники виявили сліди яскраво-блакитного пігменту азуриту на кам’яному артефакті віком близько 13 000 років. Використовуючи передові наукові аналізи, вони підтвердили, що це найдавніше відоме використання синього мінерального пігменту в Європі. Результати дослідження опубліковані в журналі Antiquity.

Археологи виявили стародавній порт часів Клеопатри біля руїн храму Тапосіріс Магна - Newsweek

Це ставить під сумнів те, що ми вважали відомим про використання палеолітичних пігментів

Раніше вчені вважали, що художники палеоліту використовували переважно червоні та чорні пігменти. Вважалося, що сині мінерали були рідкісні або малопридатні для мистецтва. Нове відкриття свідчить, що блакитний пігмент міг застосовуватися для прикрашання тіла чи фарбування тканин – діяльності, яка залишає небагато археологічних слідів.

Наявність азуриту показує, що люди палеоліту мали глибокі знання про мінеральні пігменти та могли отримати доступ до набагато ширшої кольорової палітри, ніж ми вважали раніше, – і, можливо, вони були вибірковими у використанні певних кольорів