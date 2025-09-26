$41.490.08
Найденный череп возрастом 1 миллион лет может свидетельствовать о более раннем происхождении человека

Киев • УНН

 • 1752 просмотра

Древний череп возрастом 1 миллион лет, найденный в Китае, может свидетельствовать о том, что современные люди появились гораздо раньше и, возможно, за пределами Африки. Это открытие меняет представления об эволюции человека, отодвигая момент расхождения линий наших предков, неандертальцев и Homo longi по меньшей мере на 400 тысяч лет.

Найденный череп возрастом 1 миллион лет может свидетельствовать о более раннем происхождении человека

Ученые выяснили, что древний череп возрастом 1 миллион лет, найденный в Китае, может свидетельствовать о том, что современные люди появились гораздо раньше и, возможно, за пределами Африки. Это открытие меняет привычные представления об истории нашего вида, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Ведущие ученые пришли к такому выводу после повторного анализа черепа, известного как Юньсянь 2, обнаруженного в Китае и ранее классифицированного как принадлежащий представителю первобытного вида человека Homo erectus.

Проведя сложную реконструкцию черепа, ученые пришли к выводу, что он, вероятно, принадлежал представителю вида Homo longi, или "человека-дракона", близко связанного с денисовцами – с которым наши предки проживали совместно. Если это подтвердится, находка станет ближайшим из известных свидетельств к моменту, когда пути современных людей, неандертальцев и денисовцев разошлись, что заставит ученых по-новому взглянуть на последний миллион лет эволюции человека.

Это многое меняет в представлениях, поскольку говорит о том, что миллион лет назад наши предки уже разделились на отдельные группы, что указывает на гораздо более ранний и сложный эволюционный раскол человека, чем считалось ранее. Это более или менее удваивает время происхождения Homo sapiens

- сказал профессор Крис Стрингер, антрополог и руководитель исследований эволюции человека в Музее естественной истории в Лондоне.

История находки и новое исследование

Череп впервые обнаружили в провинции Хубэй в 1990 году, сильно измельченный и трудный для интерпретации. Исходя из его возраста и некоторых характерных черт, он был отнесен к Homo erectus (Человек прямоходящий), группе, которая, как считается, содержит прямых предков современных людей.

В новом исследовании ученые применили передовую компьютерную томографию, высокоточное 3D-сканирование и сложные цифровые методы для виртуальной реконструкции черепа. Хотя большой, приземистый мозговой футляр и выступающая нижняя челюсть напоминают Homo erectus, общая форма мозга и зубов больше соответствует Homo longi - виду, который, по мнению ученых, включает денисовцев. Такое открытие отодвигает момент расхождения линий наших предков, неандертальцев и Homo longi по меньшей мере на 400 тысяч лет и повышает вероятность того, что общий предок современных людей мог жить в Западной Азии, а не в Африке.

"Эта окаменелость ближе всего к предку всех этих групп", — сказал Стрингер.

Вычислительный анализ более широкого выбора окаменелостей показывает, что за последние 800 000 лет люди с большим мозгом эволюционировали только по пяти основным ветвям: азиатский прямоходящий, гейдельбергский, сапиенс, неандертальцы и Homo longi (включая денисовских людей).

Мы считаем, что это исследование является знаковым шагом к разрешению "путаницы посередине" запутанного массива человеческих окаменелостей возрастом от 1 миллиона до 300 000 лет назад, которая десятилетиями волновала палеоантропологов

- сказал Стрингер.

Эти выводы противоречат некоторым недавним анализам, основанным на генетических сравнениях ДНК живых людей и древней ДНК, а это означает, что выводы, вероятно, будут противоречивыми.

Доктор Фридо Велкер, доцент кафедры эволюции человека в Копенгагенском университете, который не принимал участия в исследовании, сказал: "Интересно иметь цифровую реконструкцию этого важного черепа. Если это будет подтверждено дополнительными окаменелостями и генетическими доказательствами, расхождение в датировке будет действительно неожиданным. Как вариант, молекулярные данные самого образца могут дать понимание, что подтверждает или опровергает морфологическую гипотезу авторов".

Алена Уткина

Алена Уткина

Новости Мира
Африка
Китай