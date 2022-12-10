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Исследователи рассказали, что именно влияет на поведение собак

Исследователи рассказали, что именно влияет на поведение собак

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. Ученые Национального института здравоохранения США представили новое исследование геномов 4 тысяч чистокровных, смешанных, а также диких собак. Исследователи убеждены, что порода собак не обязательно играет важную роль в ее поведении, большее значение имеют именно гены собаки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Live Science.

Детали

Сравнив ДНК разных собак ученые обнаружили, что особые генетические вариации проявляются в скоплениях разных видов собак. Эти скопления имели те собаки, у которых была одна общая особенность — роль, которую их предки сыграли в истории человечества.

Авторы исследования говорят, что люди использовали собак на протяжении тысячелетий для выполнения различных задач. Чтобы собаки могли выполнять эти задачи очень хорошо, люди избирательно проводили селекцию этих животных в соответствии с разными идеалами поведения. Такая селекция собак началась еще примерно 2000 лет назад, но классификация собак по породам появилась гораздо позже.

Ученые добавляют, что названия современных пород начали появляться лишь 160 лет назад, что является настоящим мгновением по сравнению с историей собак, насчитывающей более 10 тысяч лет.

Вместо группировки собак по породам, анализ ДНК обнаружил 10 генетических родословных, от которых происходят современные собаки: гончие, спаниели, ретриверы, терьеры, кундели, ездовые собаки, африканские ближневосточные, азиатские шпицы, собаки динго и борзые. В этих 10 группах собак исследователи проследили определенные гены и общее поведение.

Автор исследования Эмили Датроу говорит, что, например, терьеры имели больше агрессии, направленной на собаку, и это не удивительно, ведь их часто использовали для охоты и собачьих боев. В то же время маленькие домашние собаки демонстрировали высокий уровень страха перед собаками, людьми и разными ситуациями.

Гончие демонстрировали поведение, связанное с тревогой, которую, как предположили авторы, могла вызвать потребность охотничьих собак в острой чувствительности к движениям их целей.

В то же время кундели были одними из тех, которые легче всего учатся, и у них был снижен уровень агрессии. Помимо сильного пастушеского инстинкта, первобытным собакам-пастухам требовался точный контроль над своими движениями, поскольку едва заметные изменения расположения могли вести стадо в другом направлении. Но было ли это поведение, проявляющееся в поколениях кунделей, основанное на собачьей ДНК, представляло особый интерес для ученых.

Датроу вместе с коллегами обнаружили в ДНК кунделей особые гены, связанные с активностью мозга. Среди них были гены, связанные с контролем движений и зрением, а также гены, связанные с материнским инстинктом.

Кроме этого, исследователи обнаружили гены, имеющие отношение к сердцу, пищеварительной системе и другим органам собак, а также множество фрагментов ДНК, которые являются неактивными.

"Хотя некоторые из этих генов встречаются чаще у одних родословных, чем у других, исследование не доказывает прямой связи между определенными фрагментами ДНК и определенным поведением", — отмечает Кэтлин Моррил из Университета штата Массачусетс.

Ранее Моррилл представила свое исследование о генетике собак, тогда ученые выявили общие черты поведения у больших групп пород собак. Это исследование разрушило многие стереотипы о характере собак. Моррилл говорит, что поведение собак возникает из-за сложного взаимодействия генов и окружающей среды, которую мы до сих пор полностью не понимаем.

Добавим 

Если собака смотрит на вас со стороны, то может казаться, что она осуждает вас. Японские ученые убеждены, что на самом деле так и есть, но поступают так не все собаки.

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