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Дослідники розповіли, що саме впливає на поведінку собак

Дослідники розповіли, що саме впливає на поведінку собак

Київ • УНН

 • 2209490 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Вчені Національного інституту охорони здоров'я США презентували нове дослідження геномів 4 тисяч чистокровних, змішаних, а також диких собак. Дослідники переконані, що порода собак не обов'язково відіграє важливу роль у її поведінці, більше значення мають саме гени собаки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Live Science.

Деталі

Порівнявши ДНК різних собак вчені виявили, що особливі генетичні варіації виявляються у скупченнях різних видів собак. Ці скупчення мали ті собаки, у яких була одна спільна особливість — роль, яку їхні предки зіграли в історії людства.

Автори дослідження кажуть, що люди використовували собак протягом тисячоліть для виконання різноманітних завдань. Щоб собаки могли виконувати ці завдання дуже добре, люди вибірково проводили селекцію цих тварин відповідно до різних ідеалів поведінки. Така селекція собак почалася ще приблизно 2000 років тому, але класифікація собак за породами з'явилася набагато пізніше.

Вчені додають, що назви сучасних порід почали з'являтися лише 160 років тому, що є справжньою миттю порівняно з історією собак, яка налічує понад 10 тисяч років.

Замість угрупування собак за породами, аналіз ДНК виявив 10 генетичних родоводів, від яких походять сучасні собаки: гончі, спанієлі, ретривери, тер'єри, кунделі, їздові собаки, африканські близькосхідні, азійські шпіци, собаки динго та хорти. У цих 10 групах собак дослідники простежили певні гени та загальну поведінку.

Авторка дослідження Емілі Датроу каже, що, наприклад, тер'єри мали більше агресії, спрямованої на собаку, і це не дивно, адже їх часто використовували для полювання та собачих боїв. Водночас маленькі домашні собаки демонстрували високий рівень страху перед собаками, людьми та різними ситуаціями.

Гончі демонстрували поведінку, пов'язану з тривогою, яку, як припустили автори, могла викликати потреба мисливських собак у гострій чутливості до рухів їхніх цілей.

Водночас кунделі були одними з тих, які найлегше навчаються, і в них був знижений рівень агресії. Крім сильного пастушачого інстинкту, первісним собакам-пастухам був потрібний точний контроль над своїми рухами, оскільки ледь помітні зміни розташування могли вести стадо в іншому напрямку. Але чи була ця поведінка, що виявляється в поколіннях кунделів, заснована на собачій ДНК, представляла особливий інтерес для вчених.

Датроу разом з колегами виявили в ДНК кунделів особливі гени, пов'язані з активністю мозку. Серед них були гени, пов'язані з контролем рухів і зором, а також гени, пов'язані з материнським інстинктом.

Крім цього, дослідники виявили гени, які мають стосунок до серця, травної системи й інших органів собак, а також безліч фрагментів ДНК, які є неактивними.

"Хоча деякі з цих генів зустрічаються частіше в одних родоводів, ніж в інших, дослідження не доводить прямого зв'язку між певними фрагментами ДНК і певною поведінкою", — зазначає Кетлін Моррілл із Університету штату Массачусетс.

Раніше Моррілл презентувала своє дослідження про генетику собак, тоді вчені виявили загальні риси поведінки у великих груп порід собак. Це дослідження зруйнувало багато стереотипів про характер собак. Моррілл каже, що поведінка собак виникає внаслідок складної взаємодії генів і навколишнього середовища, яку ми досі повністю не розуміємо.

Додамо 

Якщо собака дивиться на вас збоку, то може здаватися, що вона засуджує вас. Японські вчені переконані, що насправді так і є, але роблять так не усі собаки.

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