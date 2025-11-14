Різноманіття собак з'явилося за тисячі років до сучасної селекції - дослідження

Деякий час вважалося, що широкого спектру у зовнішності собак було досягнуто за останні кілька століть. Насправді різноманітність в образі "найкращого друга людини" простежується набагато глибше у минулому.

Деталі

Сучасні породи собак завдячують своєю появою інтенсивному розведенню людьми. Втім нове велике дослідження з'ясувало, що всупереч попереднім припущенням, походження величезного різноманіття собак значно давніше, ніж сучасні методи розведення.

У статті видання Science вказано, що міжнародна команда дослідників зосередила свою увагу на доісторичних собачих черепах.

Протягом понад десяти років фахівці збирали, досліджували та сканували кістки, що охоплюють період 50 000 років еволюції собак - ідеться у матеріалі.

Дослідники створили цифрові 3D-моделі кожного з понад 600 черепів, які вони досліджували. Специфічні риси стародавніх порівнювали із сучасними собаками, а також їхніми дикими родичами.

Вчені дійшли висновку: ще понад 10 000 років тому, ранні свійські собаки демонстрували вражаючі фізичні відмінності між собою.

Дослідники у своєму аналізі виявили, що перші явно "собачі" черепи з'явилися близько 10 800 років тому на території сучасної північно-західної росії. До цього псові льодовикового періоду все ще значною мірою нагадували вовків за зовнішнім виглядом і, ймовірно, також за поведінкою.

Одразу після останнього льодовикового періоду, черепи собак почали змінювати форму. Хоча ще існували стрункі, схожі на вовків собаки, було також багато з коротшими мордами та ширшими, кремезнішими головами - пише ВВС.

У коментарі BBC News, доктор Карлі Амін з Університету Ексетера, провідна дослідниця проєкту, пояснила:

Майже половина різноманітності, яку ми бачимо в сучасних породах собак сьогодні, вже була присутня в популяціях собак до середини кам'яного віку - наголошує фахівчиня.

"Це справді дивно", – сказала вона. "І це починає ставити під сумнів уявлення про те, чи були це вікторіанці – та їхні кінологічні клуби – рушійною силою цього".

Доповнення

Розуміння раннього різноманіття форм вимагає нових міркувань про те, як люди та собаки еволюціонували разом.

Хронологія дослідження саме вписується в перехід від суспільств мисливців-збирачів льодовикового періоду до більш осілих груп раннього голоцену. Коли люди почали колонізувати нові середовища існування, вони неминуче змінили еволюційні умови своїх тварин-компаньйонів - звертає увагу австрійський часопис Der Standard.

