В Норвегии открыли скульптуру моржа в натуральную величину

Детали

Бронзовая скульптура в натуральную величину изображает моржа Фрейю, лежащую на боку на берегу.

Ранее в рамках онлайн-кампании на создание статуи было собрано 25 000 долларов.

Фрейя, которая весила около 600 кг, была усыплена в августе прошлого года, что вызвало критику в скандинавской стране. Млекопитающее прославилось после того, как Фрейя забралась на лодки, чтобы позагорать.

Добавим

В 2016 году в китайском парке дикой природы морж убил туриста и смотрителя зоопарка. Сообщается, что турист делал селфи с существом, когда его схватили и утащили под воду, в то время как смотритель прыгнул в воду, чтобы спасти его, но также был затянут под воду.