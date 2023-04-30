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У Норвегії відкрили скульптуру моржа в натуральну величину

У Норвегії відкрили скульптуру моржа в натуральну величину

Київ • УНН

 • 805067 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Влада Норвегії відзначила моржа бронзовою скульптурою. Скульптура художника Астрі Тонояна була відкрита на пристані Осло. Про це УНН пише з посиланням на ВВС.

Деталі

Бронзова скульптура в натуральну величину зображує моржа Фрейю, що лежить на боці на березі.

Раніше в рамках онлайн-кампанії на створення статуї було зібрано 25 000 доларів.

Фрейя, яка важила близько 600 кг, була приспана у серпні минулого року, що викликало критику у скандинавській країні. Ссавець прославився після того, як Фрейя залізла на човни, щоб позасмагати.

Додамо

У 2016 році в китайському парку дикої природи морж убив туриста та наглядача зоопарку. Повідомляється, що турист робив селфі з істотою, коли його схопили і потягли під воду, тоді як доглядач стрибнув у воду, щоб урятувати його, але також був затягнутий під воду.

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