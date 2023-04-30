У Норвегії відкрили скульптуру моржа в натуральну величину
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Влада Норвегії відзначила моржа бронзовою скульптурою. Скульптура художника Астрі Тонояна була відкрита на пристані Осло. Про це УНН пише з посиланням на ВВС.
Деталі
Бронзова скульптура в натуральну величину зображує моржа Фрейю, що лежить на боці на березі.
Раніше в рамках онлайн-кампанії на створення статуї було зібрано 25 000 доларів.
Фрейя, яка важила близько 600 кг, була приспана у серпні минулого року, що викликало критику у скандинавській країні. Ссавець прославився після того, як Фрейя залізла на човни, щоб позасмагати.
Додамо
У 2016 році в китайському парку дикої природи морж убив туриста та наглядача зоопарку. Повідомляється, що турист робив селфі з істотою, коли його схопили і потягли під воду, тоді як доглядач стрибнув у воду, щоб урятувати його, але також був затягнутий під воду.