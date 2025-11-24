$42.150.00
Переговори у Женеві: США та Україна виступили зі спільною заявою
23 листопада, 21:45 • 16297 перегляди
CBS Nеws: Зеленського можуть запросити до США, але все залежить від зустрічі в Женеві
23 листопада, 17:09 • 23816 перегляди
"Ми досягли дуже хорошого прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру": Єрмак за результатами зустрічі у Женеві
23 листопада, 17:04 • 29616 перегляди
Рубіо заявив про найбільший прорив у переговорах від початку процесу
23 листопада, 17:00 • 23840 перегляди
В Україні оголосили обмеження електропостачання на 24 листопада: будуть застосовані графіки відключення
23 листопада, 16:43 • 21337 перегляди
Європейські країни запропонували зміни до плану США щодо України – Reuters
23 листопада, 14:50 • 19225 перегляди
Редакція спільного документа зі США на фінальному етапі вже відображає більшість українських ключових пріоритетів – Умєров
23 листопада, 14:06 • 15519 перегляди
Смерть пацієнта у скандальній клініці "Одрекс": апеляційний суд розгляне зміну запобіжного заходу онкологу
23 листопада, 12:25 • 15330 перегляди
Київ та область: дощ зі снігом вночі, туман з видимістю 200-500 м до кінця дня - прогноз на 23 і 24 листопада
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 39887 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Всесвітній день еволюції, День моржа, Міжнародний день вина “Карменер”: що відзначають 24 листопада

Київ • УНН

 • 638 перегляди

24 листопада світ відзначає Всесвітній день еволюції, присвячений публікації книги Чарльза Дарвіна. Також це Всесвітній день моржа, Міжнародний день вина "Карменер" та нове свято – Всесвітній день сіамських близнюків.

Всесвітній день еволюції, День моржа, Міжнародний день вина “Карменер”: що відзначають 24 листопада

Сьогодні, 24 листопада, у світі відзначається Всесвітній день еволюції, Всесвітній день моржа, а також Міжнародний день вина "Карменер", пише УНН

Всесвітній день еволюції

Сьогодні відзначається Всесвітній день еволюції. 24 листопада 1859 року була опублікована книга Чарльза Дарвіна "Походження видів". Завдяки цій книзі з'явилася теорія еволюції, яка пояснює походження та розвиток організмів на нашій планеті.

Завдяки цій книзі з’явилася теорія еволюції, яка на даний момент є базовою в поясненні походження життя на нашій планеті та розвитку живих організмів.

Цікаво, що Дарвін сумнівався в правильності своїх наукових висновків, і не хотів публікувати книгу. Зробити це його вмовили друзі.

Теорія еволюції ґрунтується на тому, що кожен вид живих організмів здатен змінюватися згідно до своїх індивідуальних генетичних ознак, кожен живий організм здатен швидко розмножуватися задля збільшення своєї популяції, природний відбір полягає в виживанні та переважному виробленні потомства тих представників популяції, які найбільше пристосувалися та адаптувалися до існуючих умов.

Різноманіття собак з'явилося за тисячі років до сучасної селекції - дослідження 14.11.25, 14:09 • 1940 переглядiв

Всесвітній день моржа

Із 2008 року 24 листопада проводяться різноманітні заходи з нагоди Всесвітнього дня моржа. Подія була започаткована Всесвітнім фондом дикої природи та Радою з морських ссавців.

Моржі є одними з найбільших ластоногих у світі, вага самців сягає 1,5 тисячі кілограмів.

Мета сьогоднішньої події – привернути увагу суспільства до того, що через глобальне потепління та зменшення льодового покриву земної кулі моржі вимушені змінювати місця для своїх стоянок. Тварини стають вразливими, гинуть, їх популяція у дикій природі зменшується.

У Норвегії відкрили скульптуру моржа в натуральну величину30.04.23, 18:00 • 805072 перегляди

Всесвітній день сіамських близнюків

24 листопада світ офіційно відзначає Всесвітній день сіамських близнюків. Це нове міжнародне свято, проголошене Генеральною Асамблеєю ООН 24 листопада у 2024 році, що має на меті підвищити обізнаність, підтримку та повагу до зрощених близнюків і їхніх родин.

Всесвітній день сіамських близнюків покликаний:

  • підвищити обізнаність про життя, медичні й соціальні потреби зрощених близнюків та їхніх родин;
    • сприяти розвитку спеціалізованої медичної допомоги, психологічної та соціальної підтримки, доступу до освіти й інклюзивного простору;
      • заохотити уряди, медичну спільноту, благодійні організації та громадськість до міжнародної співпраці у сфері охорони здоров’я, етики, досліджень і прав людини.

        Міжнародний день вина "Карменер"

        24 листопада відзначається Міжнародний день вина "Карменер". Свято засноване у 2014 році на честь 20-ї річниці відродження однойменного сорту винограду, який вважався французькими виноробами безповоротно втраченим.

        Спочатку у провінції Бордо виноград Карменер був найпопулярнішим сортом. Його цінили за інтенсивність кольору та нотки слив, м’яти й кедру, які він надавав винам. Тоді з ним не могли зрівнятися ні каберне совіньйон, ні мерло. 

        Але все змінилося у шістдесятих роках XIX століття, коли плантації винограду виявилися зараженими попелицею філоксери, завезеною з Америки. Мабуть, карменер було б назавжди втрачено, якби чилійські винороби не вивезли заздалегідь декілька саджанців та не почали вирощувати на своїх плантаціях. Однак через непорозуміння до 1994 року вони приймали його за мерло, доки вчений Жан-Мішель Бурсіко не почав вивчати ДНК цього винограду та не довів його істинне походження. Цей день і став датою відродження карменера, яку тепер відзначають у багатьох країнах світу.

        Французьке червоне вино втрачає популярність: що відбувається з символом країни03.01.25, 11:37 • 27046 переглядiв

        Павло Башинський

        СуспільствоКультура
        Тварини
        Генеральна Асамблея ООН
        благодійність