Всесвітній день еволюції, День моржа, Міжнародний день вина “Карменер”: що відзначають 24 листопада

Сьогодні, 24 листопада, у світі відзначається Всесвітній день еволюції, Всесвітній день моржа, а також Міжнародний день вина "Карменер", пише УНН.

Всесвітній день еволюції

Сьогодні відзначається Всесвітній день еволюції. 24 листопада 1859 року була опублікована книга Чарльза Дарвіна "Походження видів". Завдяки цій книзі з'явилася теорія еволюції, яка пояснює походження та розвиток організмів на нашій планеті.

Завдяки цій книзі з’явилася теорія еволюції, яка на даний момент є базовою в поясненні походження життя на нашій планеті та розвитку живих організмів.

Цікаво, що Дарвін сумнівався в правильності своїх наукових висновків, і не хотів публікувати книгу. Зробити це його вмовили друзі.

Теорія еволюції ґрунтується на тому, що кожен вид живих організмів здатен змінюватися згідно до своїх індивідуальних генетичних ознак, кожен живий організм здатен швидко розмножуватися задля збільшення своєї популяції, природний відбір полягає в виживанні та переважному виробленні потомства тих представників популяції, які найбільше пристосувалися та адаптувалися до існуючих умов.

Всесвітній день моржа

Із 2008 року 24 листопада проводяться різноманітні заходи з нагоди Всесвітнього дня моржа. Подія була започаткована Всесвітнім фондом дикої природи та Радою з морських ссавців.

Моржі є одними з найбільших ластоногих у світі, вага самців сягає 1,5 тисячі кілограмів.

Мета сьогоднішньої події – привернути увагу суспільства до того, що через глобальне потепління та зменшення льодового покриву земної кулі моржі вимушені змінювати місця для своїх стоянок. Тварини стають вразливими, гинуть, їх популяція у дикій природі зменшується.

Всесвітній день сіамських близнюків

24 листопада світ офіційно відзначає Всесвітній день сіамських близнюків. Це нове міжнародне свято, проголошене Генеральною Асамблеєю ООН 24 листопада у 2024 році, що має на меті підвищити обізнаність, підтримку та повагу до зрощених близнюків і їхніх родин.

Всесвітній день сіамських близнюків покликаний:

підвищити обізнаність про життя, медичні й соціальні потреби зрощених близнюків та їхніх родин;

сприяти розвитку спеціалізованої медичної допомоги, психологічної та соціальної підтримки, доступу до освіти й інклюзивного простору;

заохотити уряди, медичну спільноту, благодійні організації та громадськість до міжнародної співпраці у сфері охорони здоров’я, етики, досліджень і прав людини.

Міжнародний день вина "Карменер"

24 листопада відзначається Міжнародний день вина "Карменер". Свято засноване у 2014 році на честь 20-ї річниці відродження однойменного сорту винограду, який вважався французькими виноробами безповоротно втраченим.

Спочатку у провінції Бордо виноград Карменер був найпопулярнішим сортом. Його цінили за інтенсивність кольору та нотки слив, м’яти й кедру, які він надавав винам. Тоді з ним не могли зрівнятися ні каберне совіньйон, ні мерло.

Але все змінилося у шістдесятих роках XIX століття, коли плантації винограду виявилися зараженими попелицею філоксери, завезеною з Америки. Мабуть, карменер було б назавжди втрачено, якби чилійські винороби не вивезли заздалегідь декілька саджанців та не почали вирощувати на своїх плантаціях. Однак через непорозуміння до 1994 року вони приймали його за мерло, доки вчений Жан-Мішель Бурсіко не почав вивчати ДНК цього винограду та не довів його істинне походження. Цей день і став датою відродження карменера, яку тепер відзначають у багатьох країнах світу.

