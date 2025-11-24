В Карпатах ударил 12-градусный мороз: выпущено предупреждение для туристов
Киев • УНН
На горе Поп Иван Черногорский зафиксирован 12-градусный мороз, облачная погода и юго-западный ветер 10 м/с. Спасатели призывают учитывать погодные условия перед путешествием.
В высокогорье Карпат ударил 12-градусный мороз, сообщили горные спасатели Прикарпатья в понедельник, пишет УНН.
Детали
На утро 24 ноября, как указано, "на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -12⁰С".
На вершине фиксировали облачную погоду с ограниченной видимостью. Ветер юго-западный 10 м/с.
Туристов предупредили в местном управлении ГСЧС: "Отправляясь в горы, обязательно учитывайте погодные условия".
Перед путешествием советуют загружать приложение "Спасение в горах".
Украину 24 ноября разделит контраст тепла и холода: прогноз погоды24.11.25, 07:21 • 2290 просмотров