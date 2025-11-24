Синоптики прогнозируют новые температурные колебания в Украине с 27 ноября
Киев • УНН
Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила о возможных изменениях температуры в Украине с 27 ноября. Значительного похолодания не ожидается, на севере возможно лишь небольшое снижение температуры.
В конце месяца в Украине возможны новые изменения погоды. Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в эфире телемарафона, передает УНН.
Подробности
По словам Натальи Птухи, уже с 27 ноября возможны очередные изменения температуры.
Может быть, что уже с 27 ноября снова могут быть колебания
В то же время она подчеркнула, что в ближайшее время значительного похолодания не прогнозируют. На севере возможно лишь небольшое снижение температуры.
Наталья Птуха объяснила, что нынешние показатели в западных и северных областях близки к норме для этого времени года.
Зато в южных, центральных и восточных регионах температура даже несколько превышает климатическую норму. А на юге сохраняется теплая погода - до +15 градусов.
Напомним
На горе Поп Иван Черногорский зафиксирован 12-градусный мороз, облачная погода и юго-западный ветер 10 м/с. Спасатели призывают учитывать погодные условия перед путешествием.