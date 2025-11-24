Синоптики прогнозируют новые температурные колебания в Украине с 27 ноября

$42.270.11
48.700.19
ukenru
14:30 • 3496 просмотра
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Эксклюзив
14:00 • 9526 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Эксклюзив
13:47 • 16085 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
13:20 • 18057 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
13:04 • 13876 просмотра
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
12:38 • 12652 просмотра
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
12:29 • 10982 просмотра
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
11:50 • 9230 просмотра
Завтра состоится встреча Коалиции желающих - СМИ
11:25 • 10272 просмотра
Ночной арест вместо круглосуточного: апелляционный суд смягчил меру пресечения врачу Odrex по делу о смерти Аднана Кивана
10:32 • 11256 просмотра
Украинские облигации подскочили в цене на фоне мирных переговоров - Bloomberg
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.5м/с
77%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 27818 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 23916 просмотра
Лидеры ЕС собираются на экстренную встречу по переговорам о прекращении войны в Украине: Politico узнало детали24 ноября, 08:21 • 18565 просмотра
Трамп о возможном прогрессе в мирных переговорах: "Не верьте, пока не увидите, но что-то хорошее может происходить"10:50 • 18151 просмотра
Стрельба между родителями во львовской школе: ранен один человек, дети не пострадали – Садовый10:55 • 10486 просмотра
публикации
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
13:47 • 16069 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
13:20 • 18044 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Эксклюзив
24 ноября, 07:12 • 39093 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 64791 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 142300 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Антониу Кошта
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Германия
Польша
Реклама
УНН Lite
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 23941 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 27842 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 41357 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 51820 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 53435 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Financial Times
Вашингтон Пост
Фильм

Синоптики прогнозируют новые температурные колебания в Украине с 27 ноября

Киев • УНН

 • 428 просмотра

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила о возможных изменениях температуры в Украине с 27 ноября. Значительного похолодания не ожидается, на севере возможно лишь небольшое снижение температуры.

Синоптики прогнозируют новые температурные колебания в Украине с 27 ноября

В конце месяца в Украине возможны новые изменения погоды. Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в эфире телемарафона, передает УНН.

Подробности

По словам Натальи Птухи, уже с 27 ноября возможны очередные изменения температуры.

Может быть, что уже с 27 ноября снова могут быть колебания

- сказала синоптик.

В то же время она подчеркнула, что в ближайшее время значительного похолодания не прогнозируют. На севере возможно лишь небольшое снижение температуры.

Наталья Птуха объяснила, что нынешние показатели в западных и северных областях близки к норме для этого времени года.

Зато в южных, центральных и восточных регионах температура даже несколько превышает климатическую норму. А на юге сохраняется теплая погода - до +15 градусов.

Напомним

На горе Поп Иван Черногорский зафиксирован 12-градусный мороз, облачная погода и юго-западный ветер 10 м/с. Спасатели призывают учитывать погодные условия перед путешествием.

Алла Киосак

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Укргидрометцентр
Украина