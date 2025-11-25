В Україну йде тепло до +17 градусів: синоптик назвала дату похолодання
Київ • УНН
У середу, 26 листопада, в Україні очікується тепла погода з температурою +8+12 градусів, на півдні до +17. Похолодання прийде з 30 листопада.
У середу 26 листопада в Україні впродовж дня очікується тепла погода. Температура повітря буде +8+12 градусів, на півдні +12+17 градусів, повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталю Діденко.
Деталі
На заході України температура повітря становитиме +4+9 градусів. Водночас завтра очікується сильний вітер з півдня.
Дощі ймовірні лише на крайньому заході України, бо ми належатимемо теплому сектору циклону Wolfgang, який торкатиметься своїми атмосферними фронтами лише заходу
У Києві буде без істотних опадів, водночас вітряно, але досить тепло, вдень до +9 +10 градусів. Похолоднішає із 30-го листопада, зазначила синоптик.
