В Украину идет тепло до +17 градусов: синоптик назвала дату похолодания

В среду, 26 ноября, в Украине в течение дня ожидается теплая погода. Температура воздуха будет +8+12 градусов, на юге +12+17 градусов, сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

На западе Украины температура воздуха составит +4+9 градусов. В то же время завтра ожидается сильный ветер с юга.

Дожди вероятны только на крайнем западе Украины, потому что мы будем принадлежать теплому сектору циклона Wolfgang, который будет касаться своими атмосферными фронтами только запада