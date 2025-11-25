В Украину идет тепло до +17 градусов: синоптик назвала дату похолодания
Киев • УНН
В среду, 26 ноября, в Украине ожидается теплая погода с температурой +8+12 градусов, на юге до +17. Похолодание придет с 30 ноября.
В среду, 26 ноября, в Украине в течение дня ожидается теплая погода. Температура воздуха будет +8+12 градусов, на юге +12+17 градусов, сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Детали
На западе Украины температура воздуха составит +4+9 градусов. В то же время завтра ожидается сильный ветер с юга.
Дожди вероятны только на крайнем западе Украины, потому что мы будем принадлежать теплому сектору циклона Wolfgang, который будет касаться своими атмосферными фронтами только запада
В Киеве будет без существенных осадков, в то же время ветрено, но достаточно тепло, днем до +9 +10 градусов. Похолодает с 30 ноября, отметила синоптик.
