"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
Киев • УНН
В Украине после отопительного сезона ожидается повышение тарифов на электроэнергию и другие услуги ЖКХ. НБУ объясняет это необходимостью восстановления энергетической инфраструктуры после повреждений.
После завершения отопительного сезона, вероятно, могут вырасти цены на электроэнергию для бытовых потребителей и тарифы на другие услуги ЖКХ. Об этом говорится в новом инфляционном отчете НБУ за январь, передает УНН.
Детали
В документе указано, что потребность в восстановлении объектов генерации и распределения электроэнергии, а также инфраструктуры газодобычи после масштабных повреждений увеличивает вероятность корректировки тарифов на услуги ЖКХ. Это, в свою очередь, скажется на динамике административно регулируемых цен.
Комментируя Инфляционный отчет НБУ за январь 2026 года, в котором предполагается возможное повышение цен на электроэнергию после завершения отопительного сезона, заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский в комментарии для УНН объяснил логику сохранения действующих тарифов.
Мы держали тарифы по очень простой причине. Когда вся мощь российской армии направлена на уничтожение украинского населения и жилья, мы предупредили международных партнеров, в частности МВФ, что не будем повышать цены на зиму, чтобы помочь людям и не создать дополнительный рычаг для ударов, которые наносят россияне
В то же время он подчеркнул, что ситуация может измениться.
Надо понимать, что на следующий год можем оказаться в ситуации, когда не на что опираться. У нас уничтожают жилищный фонд, уничтожают города, добиваются того, чтобы украинцы уехали со своей земли
По его словам, решение не повышать тарифы было исключительным.
Не увеличивать для рядового украинца цену на электроэнергию было справедливо и понятно для всех. Во время войны никто даже не требовал поднять цены. Были разговоры, но не более
Он также сравнил нынешнюю ситуацию с предыдущими годами.
Ранее Международный валютный фонд осенью всегда говорил о необходимости поднятия цен на электроэнергию. Сейчас никто этого даже не поднял, потому что было понятно, что это помощь россиянам
В то же время эксперт подчеркнул, что в случае продолжения войны тарифный вопрос не исчезает.
Если война продолжается, цена на электроэнергию снова становится риском. Либо наши доноры и партнеры должны покрывать эти расходы, либо мы должны поднимать цены, потому что покупать условные трансформаторы будет не за что. Все зависит от партнеров
В то же время, другое мнение в комментарии для УНН высказал исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк. Он рассказал, как импорт электроэнергии влияет на цену и почему нынешняя модель является нежизнеспособной.
Сколько на самом деле стоит электроэнергия для населения
По словам эксперта, в платежках украинцев уже сейчас можно увидеть реальную рыночную стоимость электроэнергии, которая значительно превышает тот тариф, что фактически платит население.
В счетах фигурирует общая цена электроэнергии на уровне около 10 гривен за кВт, однако потребитель платит лишь часть этой суммы. Остальное компенсируется через различные механизмы - тарифы операторов системы передачи и распределения, а также через так называемые ПСО (возложение специальных обязанностей).
Вопрос не в том, нужно ли повышать тариф на электроэнергию. Вопрос в том, нужно ли уменьшать или отменять кросс-субсидии, которые существуют сегодня. В платежках уже сейчас написано, что реальная стоимость электроэнергии - около 10 гривен за киловатт-час, но потребитель платит лишь 4–5 гривен. Остальное доплачивают другие участники рынка - "Энергоатом", "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", бизнес. Формально это не бюджетные средства, но по факту - это те же государственные деньги
Кросс-субсидии вместо рынка
Святослав Павлюк подчеркивает: ключевая проблема заключается не в самом тарифе, а в системе кросс-субсидирования, которая искажает рынок.
Из-за этой модели население не видит реальной цены электроэнергии, а государство вынуждено постоянно компенсировать разницу косвенными способами. В итоге это те же бюджетные средства, только распределенные сложными и непрозрачными механизмами.
Импортная электроэнергия: в разы дороже
Отдельное внимание эксперт обращает на импорт электроэнергии, к которому Украина вынуждена прибегать из-за разрушения энергетической инфраструктуры.
По его словам, в случае полноценного рыночного ценообразования стоимость электроэнергии может достигать около 15 гривен за кВт еще "на входе". После добавления тарифов на передачу, распределение и НДС конечная цена превышает 20 гривен за кВт.
При этом на рынке фактически отсутствует конкуренция - есть дефицит ресурса, и потребитель вынужден покупать электроэнергию по той цене, которая есть.
Почему после войны платежки могут "взлететь"
Эксперт предупреждает: нынешняя модель является временной и искусственной. Если после завершения войны государство резко откажется от дотаций, платежки могут вырасти очень быстро и болезненно для населения.
В то же время он подчеркивает, что тарифы не должны быть инструментом социальной политики - для этого существуют субсидии. Именно адресная помощь, а не заниженные тарифы, позволяет защитить уязвимые слои населения без разрушения экономики отрасли.
Тарифы не являются инструментом социальной помощи - для этого существуют субсидии. Когда мы занижаем цену для всех, мы субсидируем неэффективное потребление и отпугиваем инвестиции. Возможно, базовое потребление должно оставаться доступным, но все, что сверх нормы, должно оплачиваться по рыночной цене. Это стимулирует людей инвестировать в энергоэффективность, собственную генерацию и накопители
Святослав Павлюк обращает внимание, что подобный путь уже прошли другие страны региона, в частности Молдова, которая имеет значительно более слабую экономику, чем Украина. Несмотря на это, страна смогла перейти к более полным рыночным тарифам, совместив их с механизмами социальной защиты населения.
Молдова - это еще более бедная страна, чем Украина, но они как-то это пережили. Они пошли в полные тарифы, одновременно введя адресную поддержку для людей. Людям сказали правду. У нас же все боятся сказать правду, и мы продолжаем субсидировать абсолютно неэффективное потребление
Инвестиции идут мимо населения
Из-за низких тарифов для бытовых потребителей инвестиции в энергетику направляются преимущественно на коммерческий сектор. Бизнес устанавливает генераторы, солнечные станции, аккумуляторы, тогда как в жилищном секторе инвестиций практически нет - при нынешней цене электроэнергии это экономически невыгодно.
По мнению Павлюка, это консервирует неэффективное потребление и тормозит энергетическую модернизацию страны.
Любые инвестиции, которые сегодня происходят в энергетическом секторе, идут не в сегмент для населения, а исключительно в коммерческий сектор. Бизнес может себе позволить устанавливать генераторы, солнечные электростанции, аккумуляторы и таким образом уменьшать зависимость от сети. Для населения же никто не инвестирует, потому что при цене около 4,6 гривны за киловатт-час электроэнергия экономически не стимулирует никаких вложений
Возможная модель будущего
Как один из возможных вариантов, Святослав Павлюк допускает введение дифференцированного подхода к тарифообразованию: базовый объем потребления на уровне около 80 кВт в месяц может оплачиваться по действующему льготному тарифу около 4,6 грн за кВт, тогда как все потребление сверх этого объема - по рыночной цене, которая сейчас может составлять 12–15 грн за кВт. По его словам, такая модель позволяет сохранить доступную электроэнергию для минимальных бытовых нужд и одновременно стимулирует сокращение чрезмерного потребления, инвестиции в энергоэффективность, установку собственной генерации и систем накопления энергии.
