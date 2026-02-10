"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка

После завершения отопительного сезона, вероятно, могут вырасти цены на электроэнергию для бытовых потребителей и тарифы на другие услуги ЖКХ. Об этом говорится в новом инфляционном отчете НБУ за январь, передает УНН.

Детали

В документе указано, что потребность в восстановлении объектов генерации и распределения электроэнергии, а также инфраструктуры газодобычи после масштабных повреждений увеличивает вероятность корректировки тарифов на услуги ЖКХ. Это, в свою очередь, скажется на динамике административно регулируемых цен.

В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги

Комментируя Инфляционный отчет НБУ за январь 2026 года, в котором предполагается возможное повышение цен на электроэнергию после завершения отопительного сезона, заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский в комментарии для УНН объяснил логику сохранения действующих тарифов.

Мы держали тарифы по очень простой причине. Когда вся мощь российской армии направлена на уничтожение украинского населения и жилья, мы предупредили международных партнеров, в частности МВФ, что не будем повышать цены на зиму, чтобы помочь людям и не создать дополнительный рычаг для ударов, которые наносят россияне - сказал Закревский.

В то же время он подчеркнул, что ситуация может измениться.

Надо понимать, что на следующий год можем оказаться в ситуации, когда не на что опираться. У нас уничтожают жилищный фонд, уничтожают города, добиваются того, чтобы украинцы уехали со своей земли - отметил эксперт.

По его словам, решение не повышать тарифы было исключительным.

Не увеличивать для рядового украинца цену на электроэнергию было справедливо и понятно для всех. Во время войны никто даже не требовал поднять цены. Были разговоры, но не более - отметил заместитель директора Ассоциации.

Он также сравнил нынешнюю ситуацию с предыдущими годами.

Ранее Международный валютный фонд осенью всегда говорил о необходимости поднятия цен на электроэнергию. Сейчас никто этого даже не поднял, потому что было понятно, что это помощь россиянам - сказал Закревский.

В то же время эксперт подчеркнул, что в случае продолжения войны тарифный вопрос не исчезает.

Если война продолжается, цена на электроэнергию снова становится риском. Либо наши доноры и партнеры должны покрывать эти расходы, либо мы должны поднимать цены, потому что покупать условные трансформаторы будет не за что. Все зависит от партнеров - резюмировал он.

В то же время, другое мнение в комментарии для УНН высказал исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк. Он рассказал, как импорт электроэнергии влияет на цену и почему нынешняя модель является нежизнеспособной.

Сколько на самом деле стоит электроэнергия для населения

По словам эксперта, в платежках украинцев уже сейчас можно увидеть реальную рыночную стоимость электроэнергии, которая значительно превышает тот тариф, что фактически платит население.

В счетах фигурирует общая цена электроэнергии на уровне около 10 гривен за кВт, однако потребитель платит лишь часть этой суммы. Остальное компенсируется через различные механизмы - тарифы операторов системы передачи и распределения, а также через так называемые ПСО (возложение специальных обязанностей).

Вопрос не в том, нужно ли повышать тариф на электроэнергию. Вопрос в том, нужно ли уменьшать или отменять кросс-субсидии, которые существуют сегодня. В платежках уже сейчас написано, что реальная стоимость электроэнергии - около 10 гривен за киловатт-час, но потребитель платит лишь 4–5 гривен. Остальное доплачивают другие участники рынка - "Энергоатом", "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", бизнес. Формально это не бюджетные средства, но по факту - это те же государственные деньги - отмечает Святослав Павлюк.

Кросс-субсидии вместо рынка

Святослав Павлюк подчеркивает: ключевая проблема заключается не в самом тарифе, а в системе кросс-субсидирования, которая искажает рынок.

Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь

Из-за этой модели население не видит реальной цены электроэнергии, а государство вынуждено постоянно компенсировать разницу косвенными способами. В итоге это те же бюджетные средства, только распределенные сложными и непрозрачными механизмами.

Импортная электроэнергия: в разы дороже

Отдельное внимание эксперт обращает на импорт электроэнергии, к которому Украина вынуждена прибегать из-за разрушения энергетической инфраструктуры.

По его словам, в случае полноценного рыночного ценообразования стоимость электроэнергии может достигать около 15 гривен за кВт еще "на входе". После добавления тарифов на передачу, распределение и НДС конечная цена превышает 20 гривен за кВт.

При этом на рынке фактически отсутствует конкуренция - есть дефицит ресурса, и потребитель вынужден покупать электроэнергию по той цене, которая есть.

Почему после войны платежки могут "взлететь"

Эксперт предупреждает: нынешняя модель является временной и искусственной. Если после завершения войны государство резко откажется от дотаций, платежки могут вырасти очень быстро и болезненно для населения.

В то же время он подчеркивает, что тарифы не должны быть инструментом социальной политики - для этого существуют субсидии. Именно адресная помощь, а не заниженные тарифы, позволяет защитить уязвимые слои населения без разрушения экономики отрасли.

Тарифы не являются инструментом социальной помощи - для этого существуют субсидии. Когда мы занижаем цену для всех, мы субсидируем неэффективное потребление и отпугиваем инвестиции. Возможно, базовое потребление должно оставаться доступным, но все, что сверх нормы, должно оплачиваться по рыночной цене. Это стимулирует людей инвестировать в энергоэффективность, собственную генерацию и накопители - отметил Святослав Павлюк.

Святослав Павлюк обращает внимание, что подобный путь уже прошли другие страны региона, в частности Молдова, которая имеет значительно более слабую экономику, чем Украина. Несмотря на это, страна смогла перейти к более полным рыночным тарифам, совместив их с механизмами социальной защиты населения.

Молдова - это еще более бедная страна, чем Украина, но они как-то это пережили. Они пошли в полные тарифы, одновременно введя адресную поддержку для людей. Людям сказали правду. У нас же все боятся сказать правду, и мы продолжаем субсидировать абсолютно неэффективное потребление - отметил исполнительный директор Ассоциации «Энергоэффективные города Украины».

Инвестиции идут мимо населения

Из-за низких тарифов для бытовых потребителей инвестиции в энергетику направляются преимущественно на коммерческий сектор. Бизнес устанавливает генераторы, солнечные станции, аккумуляторы, тогда как в жилищном секторе инвестиций практически нет - при нынешней цене электроэнергии это экономически невыгодно.

По мнению Павлюка, это консервирует неэффективное потребление и тормозит энергетическую модернизацию страны.

Любые инвестиции, которые сегодня происходят в энергетическом секторе, идут не в сегмент для населения, а исключительно в коммерческий сектор. Бизнес может себе позволить устанавливать генераторы, солнечные электростанции, аккумуляторы и таким образом уменьшать зависимость от сети. Для населения же никто не инвестирует, потому что при цене около 4,6 гривны за киловатт-час электроэнергия экономически не стимулирует никаких вложений - говорит он.

Возможная модель будущего

Как один из возможных вариантов, Святослав Павлюк допускает введение дифференцированного подхода к тарифообразованию: базовый объем потребления на уровне около 80 кВт в месяц может оплачиваться по действующему льготному тарифу около 4,6 грн за кВт, тогда как все потребление сверх этого объема - по рыночной цене, которая сейчас может составлять 12–15 грн за кВт. По его словам, такая модель позволяет сохранить доступную электроэнергию для минимальных бытовых нужд и одновременно стимулирует сокращение чрезмерного потребления, инвестиции в энергоэффективность, установку собственной генерации и систем накопления энергии.

"Люди не должны чувствовать давление во время войны": Кабмин просит НКРЭКУ отсрочить изменение тарифов на воду