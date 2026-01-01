Сводка Генштаба: на фронте за сутки произошло 97 боевых столкновений, наиболее тяжело на четырех направлениях

По состоянию на 22:00 1 января 2026 года ситуация на линии соприкосновения остается напряженной. В течение суток зафиксировано 97 боевых столкновений. Противник активно применял авиацию, выпустив 92 управляемые авиабомбы, и совершил более 4 тысяч ударов дронами-камикадзе. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

Подробности

Наибольшая активность врага наблюдалась на Покровском, Лиманском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях.

Ситуация на ключевых направлениях

Покровское направление: Силы обороны отбили 23 штурма в районах Покровска, Удачного и Родинского. Потери оккупантов здесь составили 58 человек; уничтожены артиллерия, РСЗО и наземный роботизированный комплекс.

Лиманское и Константиновское направления: Враг совершил 15 и 14 атак соответственно, пытаясь вклиниться в оборону у ряда населенных пунктов. Бои продолжаются.

Гуляйпольское направление: Зафиксировано 14 боевых столкновений в районах Гуляйполя и Солодкого.

Александровское направление: Украинские воины остановили 10 атак, еще два боестолкновения продолжаются в районах Вишневого и Рыбного.

Оборонительные действия на других участках

На Южно-Слобожанском направлении отбиты три атаки вблизи Волчанска. На Приднепровском направлении подразделения ВСУ остановили две попытки штурма в районе Антоновского моста. На Купянском и Краматорском направлениях наступательных действий врага в течение суток не зафиксировано.

Силы обороны продолжают сдерживать натиск агрессора, нанося врагу значительные потери в живой силе и технике.

