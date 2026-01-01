$42.350.03
1 января, 13:04 • 28013 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 36377 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 33682 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 32481 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 130644 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 131955 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 47047 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 41939 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 36174 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 29185 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
Сводка Генштаба: на фронте за сутки произошло 97 боевых столкновений, наиболее тяжело на четырех направлениях

Киев • УНН

 • 682 просмотра

1 января на фронте зафиксировано 97 боевых столкновений, враг применил 92 управляемые авиабомбы и более 4 тысяч ударов дронами-камикадзе. Наибольшая активность врага наблюдалась на Покровском, Лиманском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях.

Сводка Генштаба: на фронте за сутки произошло 97 боевых столкновений, наиболее тяжело на четырех направлениях

По состоянию на 22:00 1 января 2026 года ситуация на линии соприкосновения остается напряженной. В течение суток зафиксировано 97 боевых столкновений. Противник активно применял авиацию, выпустив 92 управляемые авиабомбы, и совершил более 4 тысяч ударов дронами-камикадзе. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

Подробности

Наибольшая активность врага наблюдалась на Покровском, Лиманском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях.

Битва за Покровск: за пять месяцев в агломерации ликвидировали более 7 тысяч оккупантов - ДШВ01.01.26, 15:06 • 2382 просмотра

Ситуация на ключевых направлениях

  • Покровское направление: Силы обороны отбили 23 штурма в районах Покровска, Удачного и Родинского. Потери оккупантов здесь составили 58 человек; уничтожены артиллерия, РСЗО и наземный роботизированный комплекс.
    • Лиманское и Константиновское направления: Враг совершил 15 и 14 атак соответственно, пытаясь вклиниться в оборону у ряда населенных пунктов. Бои продолжаются.
      • Гуляйпольское направление: Зафиксировано 14 боевых столкновений в районах Гуляйполя и Солодкого.
        • Александровское направление: Украинские воины остановили 10 атак, еще два боестолкновения продолжаются в районах Вишневого и Рыбного.

          Оборонительные действия на других участках

          На Южно-Слобожанском направлении отбиты три атаки вблизи Волчанска. На Приднепровском направлении подразделения ВСУ остановили две попытки штурма в районе Антоновского моста. На Купянском и Краматорском направлениях наступательных действий врага в течение суток не зафиксировано.

          Силы обороны продолжают сдерживать натиск агрессора, нанося врагу значительные потери в живой силе и технике.

          Генштаб подтвердил поражение Ильский НПЗ, нефтеустановки в татарстане и объектов оккупантов в Донецкой области01.01.26, 12:57 • 2656 просмотров

          Степан Гафтко

          Война в Украине
          Новый год
          Техника
          Энергетика
          Война в Украине
          Столкновения
          Волчанск
          Покровск
          Донецкая область
          Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
          Гуляйполе
          Краматорск
          Купянск