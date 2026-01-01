Зведення Генштабу: на фронті протягом доби відбулося 97 бойових зіткнень, найважче на чотирьох напрямках

Станом на 22:00 1 січня 2026 року ситуація на лінії зіткнення залишається напруженою. Протягом доби зафіксовано 97 бойових зіткнень. Противник активно застосовував авіацію, випустивши 92 керовані авіабомби, та здійснив понад 4 тисячі ударів дронами-камікадзе. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.

Деталі

Найбільша активність ворога спостерігалася на Покровському, Лиманському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках.

Ситуація на ключових напрямках

Покровський напрямок: Сили оборони відбили 23 штурми в районах Покровська, Удачного та Родинського. Втрати окупантів тут склали 58 осіб; знищено артилерію, РСЗВ та наземний роботизований комплекс.

Лиманський та Костянтинівський напрямки: Ворог здійснив 15 та 14 атак відповідно, намагаючись вклинитися в оборону біля низки населених пунктів. Бої тривають.

Гуляйпільський напрямок: Зафіксовано 14 бойових зіткнень у районах Гуляйполя та Солодкого.

Олександрівський напрямок: Українські воїни зупинили 10 атак, ще два боєзіткнення тривають у районах Вишневого та Рибного.

Оборонні дії на інших ділянках

На Південно-Слобожанському напрямку відбито три атаки поблизу Вовчанська. На Придніпровському напрямку підрозділи ЗСУ зупинили дві спроби штурму в районі Антонівського мосту. На Куп’янському та Краматорському напрямках наступальних дій ворога протягом доби не зафіксовано.

Сили оборони продовжують стримувати натиск агресора, завдаючи ворогу значних втрат у живій силі та техніці.

