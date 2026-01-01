$42.350.03
1 січня, 13:04
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Зведення Генштабу: на фронті протягом доби відбулося 97 бойових зіткнень, найважче на чотирьох напрямках

Київ • УНН

 • 8 перегляди

1 січня на фронті зафіксовано 97 бойових зіткнень, ворог застосував 92 керовані авіабомби та понад 4 тисячі ударів дронами-камікадзе. Найбільша активність ворога спостерігалася на Покровському, Лиманському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках.

Зведення Генштабу: на фронті протягом доби відбулося 97 бойових зіткнень, найважче на чотирьох напрямках

Станом на 22:00 1 січня 2026 року ситуація на лінії зіткнення залишається напруженою. Протягом доби зафіксовано 97 бойових зіткнень. Противник активно застосовував авіацію, випустивши 92 керовані авіабомби, та здійснив понад 4 тисячі ударів дронами-камікадзе. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.

Деталі

Найбільша активність ворога спостерігалася на Покровському, Лиманському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках.

Битва за Покровськ: за п'ять місяців в агломерації ліквідували понад 7 тисяч окупантів - ДШВ01.01.26, 15:06 • 2306 переглядiв

Ситуація на ключових напрямках

  • Покровський напрямок: Сили оборони відбили 23 штурми в районах Покровська, Удачного та Родинського. Втрати окупантів тут склали 58 осіб; знищено артилерію, РСЗВ та наземний роботизований комплекс.
    • Лиманський та Костянтинівський напрямки: Ворог здійснив 15 та 14 атак відповідно, намагаючись вклинитися в оборону біля низки населених пунктів. Бої тривають.
      • Гуляйпільський напрямок: Зафіксовано 14 бойових зіткнень у районах Гуляйполя та Солодкого.
        • Олександрівський напрямок: Українські воїни зупинили 10 атак, ще два боєзіткнення тривають у районах Вишневого та Рибного.

          Оборонні дії на інших ділянках

          На Південно-Слобожанському напрямку відбито три атаки поблизу Вовчанська. На Придніпровському напрямку підрозділи ЗСУ зупинили дві спроби штурму в районі Антонівського мосту. На Куп’янському та Краматорському напрямках наступальних дій ворога протягом доби не зафіксовано.

          Сили оборони продовжують стримувати натиск агресора, завдаючи ворогу значних втрат у живій силі та техніці.

          Генштаб підтвердив ураження Ільського НПЗ, нафтоустановки у татарстані і об'єктів окупантів на Донеччині01.01.26, 12:57 • 2594 перегляди

          Степан Гафтко

          Війна в Україні
          Новий рік
          Техніка
          Енергетика
          Війна в Україні
          Сутички
          Вовчанськ
          Покровськ
          Донецька область
          Генеральний штаб Збройних сил України
          Гуляйполе
          Краматорськ
          Куп'янськ