Зведення Генштабу: на фронті протягом доби відбулося 97 бойових зіткнень, найважче на чотирьох напрямках
Київ • УНН
1 січня на фронті зафіксовано 97 бойових зіткнень, ворог застосував 92 керовані авіабомби та понад 4 тисячі ударів дронами-камікадзе. Найбільша активність ворога спостерігалася на Покровському, Лиманському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках.
Станом на 22:00 1 січня 2026 року ситуація на лінії зіткнення залишається напруженою. Протягом доби зафіксовано 97 бойових зіткнень. Противник активно застосовував авіацію, випустивши 92 керовані авіабомби, та здійснив понад 4 тисячі ударів дронами-камікадзе. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.
Деталі
Найбільша активність ворога спостерігалася на Покровському, Лиманському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках.
Битва за Покровськ: за п'ять місяців в агломерації ліквідували понад 7 тисяч окупантів - ДШВ01.01.26, 15:06 • 2306 переглядiв
Ситуація на ключових напрямках
- Покровський напрямок: Сили оборони відбили 23 штурми в районах Покровська, Удачного та Родинського. Втрати окупантів тут склали 58 осіб; знищено артилерію, РСЗВ та наземний роботизований комплекс.
- Лиманський та Костянтинівський напрямки: Ворог здійснив 15 та 14 атак відповідно, намагаючись вклинитися в оборону біля низки населених пунктів. Бої тривають.
- Гуляйпільський напрямок: Зафіксовано 14 бойових зіткнень у районах Гуляйполя та Солодкого.
- Олександрівський напрямок: Українські воїни зупинили 10 атак, ще два боєзіткнення тривають у районах Вишневого та Рибного.
Оборонні дії на інших ділянках
На Південно-Слобожанському напрямку відбито три атаки поблизу Вовчанська. На Придніпровському напрямку підрозділи ЗСУ зупинили дві спроби штурму в районі Антонівського мосту. На Куп’янському та Краматорському напрямках наступальних дій ворога протягом доби не зафіксовано.
Сили оборони продовжують стримувати натиск агресора, завдаючи ворогу значних втрат у живій силі та техніці.
Генштаб підтвердив ураження Ільського НПЗ, нафтоустановки у татарстані і об'єктів окупантів на Донеччині01.01.26, 12:57 • 2594 перегляди