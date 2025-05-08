Свириденко: США считают, что соглашение об ископаемых является одним из элементов архитектуры безопасности
Киев • УНН
Американская сторона считает, что соглашение об ископаемых является элементом архитектуры безопасности, но не заменой гарантий. Инвестиции США в Украине – это также элемент безопасности.
Американская сторона считает, что соглашение о полезных ископаемых с Украиной - это один из элементов большой архитектуры безопасности, которая может быть, но никоим образом один документ не может заменить гарантии безопасности. Об этом сообщила первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко во время пресс-конференции в четверг, передает корреспондент УНН.
Сама американская сторона считает, что этот документ - это один из элементов большой архитектуры безопасности, которая может быть. Никаким образом один документ не может заменить гарантии безопасности… Мы считаем, что когда у американцев есть стратегический интерес в развитии бизнеса собственного, совместного на территории Украины - это тоже определенным образом элемент архитектуры безопасности, но точно не является заменителем
Дополнение
Юлия Свириденко сообщала, что соглашение с Соединенными Штатами о создании инвестиционного фонда предусматривает, что украинские недра остаются украинскими и не передаются в собственность США.
Первый заместитель министра экономики Алексей Соболев заявлял, что США могут вносить свою долю в Инвестиционный фонд восстановления военной помощью или средствами. Оба механизма рассматриваются американцами.
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Контекст
Украина подписала соглашение с США о создании Инвестиционного фонда восстановления, которую называют соглашением о полезных ископаемых. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что в основе соглашения лежат пять ключевых принципов.
2 мая Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект о ратификации соглашения между Украиной и США о полезных ископаемых.