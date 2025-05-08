Свириденко: США вважають, що угода про копалини є одним з елементів безпекової архітектури
Київ • УНН
Американська сторона вважає, що угода про копалини є елементом безпекової архітектури, але не заміною гарантій. Інвестиції США в Україні – це також елемент безпеки.
Американська сторона вважає, що угода про копалини з Україною - це один з елементів великої безпекової архітектури, яка може бути, але жодним чином один документ не може замінити безпекові гарантії. Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко під час пресконференції у четвер, передає кореспондент УНН.
Сама американська сторона вважає, що цей документ - це один з елементів великої безпекової архітектури, яка може бути. Ніяким чином один документ не може замінити безпекові гарантії… Ми вважаємо, що коли в американців є стратегічний інтерес у розвитку бізнесу власного, спільного на території України - це теж певним чином елемент безпекової архітектури, але точно не є замінником
Доповнення
Юлія Свириденко повідомляла, що угода зі Сполученими Штатами про створення інвестиційного фонду передбачає, що українські надра залишаються українськими і не передаються у власність США.
Перший заступник міністра економіки Олексій Соболєв заявляв, що США можуть вносити свою частку до Інвестиційного фонду відбудови військовою допомогою або коштами. Обидва механізми розглядаються американцями.
Угода про корисні копалини: стали відомі деталі того як і за що голосуватимуть нардепи07.05.25, 21:29 • 89337 переглядiв
Контекст
Україна підписала угоду зі США про створення Інвестиційного фонду відбудови, яку називають угодою про корисні копалини. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що в основі угоди лежать п'ять ключових принципів.
2 травня Кабінет міністрів подав у Верховну Раду законопроєкт про ратифікацію угоди між Україною та США щодо корисних копалин.