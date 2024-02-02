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Суд отпустил под личное обязательство руководителя департамента Минобороны Нахкура

Суд отпустил под личное обязательство руководителя департамента Минобороны Нахкура

Киев  •  УНН

02 февраль 2024, 17:14  •  8163 просмотра

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Высший антикоррупционный суд наложил месячное личное обязательство на и.о. директора Департамента военно-технической политики Министерства обороны Украины по подозрению в хищении средств при закупке боеприпасов.

Высший антикоррупционный суд применил к и.о. директора Департамента военно-технической политики Минобороны Тоомасу Нахкуру личное обязательство на два месяца. Он является подозреваемым по делу о хищении государственных средств при закупке боеприпасов. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель отдела коммуникаций в ВАКС Олеся Чемерис.

Чемерис сообщила, что суд применил меру пресечения в виде личного обязательства к недавно отстраненному и.о. директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины.

Также ВАКС сообщает, что на подозреваемого также возложен ряд обязанностей:

- не покидать пределы Киева без разрешения следователя, прокурора или суда;

- воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;

- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу;

- носить электронное средство контроля.

Срок действия обязанностей - 2 месяца.

Как сообщает ЦПК, прокуратура просила применить к Нахкуру меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 268 млн грн.

Дополнение

Решением министра обороны Украины Рустема Умерова от 1 февраля 2024 года, временно исполняющий обязанности директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Тоомас Нахкур был отстранен от исполнения служебных обязанностей.

27 января УНН сообщал, что Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения государственных средств при закупке боеприпасов. Среди подозреваемых - бывший и нынешний руководители Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны, глава и коммерческий директор компании "Львовский арсенал", а также их сообщник - представитель иностранной коммерческой структуры.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
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