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Відсторонено керівника департаменту Міноборони через оголошення підозри у кримінальному провадженні

Відсторонено керівника департаменту Міноборони через оголошення підозри у кримінальному провадженні

Київ • УНН

 • 25952 перегляди

Керівника одного з департаментів міністерства оборони відсторонили від виконання обов'язків у зв'язку з повідомленням про підозру у кримінальному провадженні.

Рішенням міністра оборони Рустема Умєрова відсторонено від виконання службових обов’язків керівника департаменту Міноборони через оголошення йому підозри у кримінальному провадженні. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Рішенням міністра оборони України Рустема Умєрова від 1 лютого 2024 року, за клопотанням заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Тоомас Нахкур  відсторонений від виконання службових обов’язків

- йдеться у повідомленні Міноборони.

У відомстві вказали, що відсторонили Нахкура через оголошення підозри у кримінальному провадженні. 

Підозра Нахкуру була вручена 27 січня 2024 року.

Доповнення 

27 січня УНН повідомляв, що Служба безпеки України викрила схему розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів. Серед підозрюваних - колишній та нинішній керівники Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, очільник та комерційний директор компанії "Львівський арсенал", а також їхній спільник – представник іноземної комерційної структури.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НП
ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безпеки України
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