Відсторонено керівника департаменту Міноборони через оголошення підозри у кримінальному провадженні
Київ • УНН
Керівника одного з департаментів міністерства оборони відсторонили від виконання обов'язків у зв'язку з повідомленням про підозру у кримінальному провадженні.
Рішенням міністра оборони Рустема Умєрова відсторонено від виконання службових обов’язків керівника департаменту Міноборони через оголошення йому підозри у кримінальному провадженні. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Рішенням міністра оборони України Рустема Умєрова від 1 лютого 2024 року, за клопотанням заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Тоомас Нахкур відсторонений від виконання службових обов’язків
У відомстві вказали, що відсторонили Нахкура через оголошення підозри у кримінальному провадженні.
Підозра Нахкуру була вручена 27 січня 2024 року.
Доповнення
27 січня УНН повідомляв, що Служба безпеки України викрила схему розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів. Серед підозрюваних - колишній та нинішній керівники Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, очільник та комерційний директор компанії "Львівський арсенал", а також їхній спільник – представник іноземної комерційної структури.