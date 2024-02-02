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Отстранен руководитель департамента Минобороны из-за объявления подозрения в уголовном производстве

Отстранен руководитель департамента Минобороны из-за объявления подозрения в уголовном производстве

Киев  •  УНН

02 февраль 2024, 11:04  •  5616 просмотра

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Руководителя одного из департаментов министерства обороны отстранили от исполнения обязанностей в связи с сообщением о подозрении в уголовном производстве.

Решением министра обороны Рустем Умеров отстранен от исполнения служебных обязанностей руководителя департамента Минобороны из-за объявления ему подозрения в уголовном производстве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Решением министра обороны Украины Рустема Умерова от 1 февраля 2024 года, по ходатайству заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка, временно исполняющий обязанности директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Тоомас Нахкур  отстранен от исполнения служебных обязанностей

- говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве указали, что отстранили Нахкура из-за объявления подозрения в уголовном производстве. 

Подозрение Нахкуру было вручено 27 января 2024 года.

Дополнение 

27 января УНН сообщал, что Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения государственных средств при закупке боеприпасов. Среди подозреваемых - бывший и нынешний руководители Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны, глава и коммерческий директор компании "Львовский арсенал", а также их сообщник - представитель иностранной коммерческой структуры.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
ukrainaУкраина
Відсторонено керівника департаменту Міноборони через оголошення підозри у кримінальному провадженні
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