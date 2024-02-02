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Суд відпустив під особисте зобов’язання керівника департаменту Міноборони Нахкура

Суд відпустив під особисте зобов’язання керівника департаменту Міноборони Нахкура

Київ • УНН

 • 29472 перегляди

Вищий антикорупційний суд наклав місячне особисте зобов'язання на в.о. директора Департаменту військово-технічної політики Міністерства оборони України за підозрою у розкраданні коштів під час закупівлі боєприпасів.

Вищий антикорупційний суд застосував до в.о. директора Департаменту військово-технічної політики Міноборони Тоомаса Нахкура особисте зобов'язання на два місяці. Він є підозрюваним у справі щодо розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів. Про це журналісту УНН повідомила керівник відділу комунікацій у ВАКС Олеся Чемерис.

Чемерис повідомила, що суд застосував запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до нещодавно відстороненого в.о. директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України.

Також ВАКС повідомляє, що на підозрюваного також покладено низку обов'язків:

• не залишати межі Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

• утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду;

• здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;

• носити електронний засіб контролю.

Термін дії обов'язків - 2 місяці.

Як повідомляє ЦПК, прокуратура просила застосувати до Нахкура запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 268 млн грн.

Доповнення

Рішенням міністра оборони України Рустема Умєрова від 1 лютого 2024 року, тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Тоомас Нахкур був відсторонений від виконання службових обов’язків.

27 січня УНН повідомляв, що Служба безпеки України викрила схему розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів. Серед підозрюваних - колишній та нинішній керівники Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, очільник та комерційний директор компанії "Львівський арсенал", а також їхній спільник – представник іноземної комерційної структури.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Кримінал та НП
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ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
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