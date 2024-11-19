Страны ЕС "готовы взять" на себя поддержку Украины в случае сокращения помощи США - глава МИД Польши

Крупнейшие европейские страны готовы помочь Украине, если Вашингтон сократит помощь, заявил во вторник министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет УНН со ссылкой на Le Monde.

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«Я с удовлетворением отмечаю, что основные страны Европейского Союза готовы взять на себя бремя военной и финансовой поддержки Украины в контексте возможного сокращения обязательств Соединенных Штатов», - заявил Сикорский по итогам встречи со своими французскими, немецкими, итальянскими, испанскими и британскими коллегами в Варшаве.

Европейские министры собираются в Варшаве для обсуждения Украины, Трампа и безопасности