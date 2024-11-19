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Страны ЕС "готовы взять" на себя поддержку Украины в случае сокращения помощи США - глава МИД Польши

Страны ЕС "готовы взять" на себя поддержку Украины в случае сокращения помощи США - глава МИД Польши

Киев  •  УНН

 • 5805 просмотра

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Министр иностранных дел Польши Сикорский заявил о готовности крупнейших стран ЕС взять на себя военную и финансовую поддержку Украины. Это может произойти в случае сокращения помощи со стороны США.

Крупнейшие европейские страны готовы помочь Украине, если Вашингтон сократит помощь, заявил во вторник министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет УНН со ссылкой на Le Monde.

Детали

«Я с удовлетворением отмечаю, что основные страны Европейского Союза готовы взять на себя бремя военной и финансовой поддержки Украины в контексте возможного сокращения обязательств Соединенных Штатов», - заявил Сикорский по итогам встречи со своими французскими, немецкими, итальянскими, испанскими и британскими коллегами в Варшаве.

Европейские министры собираются в Варшаве для обсуждения Украины, Трампа и безопасности19 нояб. 2024, 06:32 • 12796 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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