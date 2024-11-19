Европейские министры собираются в Варшаве для обсуждения Украины, Трампа и безопасности

Война рф против Украины, возвращение Дональда Трампа к власти в США и европейская безопасность будут доминировать в переговорах, которые министры иностранных дел шести крупных европейских стран проведут в Варшаве во вторник, пишет УНН со ссылкой на France 24.

Детали

Во встрече примут участие министры из Германии, Франции, Италии и Польши, а Дэвид Лемми из Великобритании и Мануэль Альбарес из Испании примут участие по видеосвязи.

В Варшаве, где переговоры состоятся после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, "будут обсуждаться возможные решения в свете этих драматических событий с той стороны нашей восточной границы и с той стороны Атлантики", заявил в понедельник министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, который принимает встречу.

Учитывая то, что российское вторжение в Украину почти три года назад и возвращение Трампа к власти грозит радикальным изменением политики США, на переговорах также будет обсуждаться "европейская оборонная идентичность и способы ее укрепления", сообщил представитель польского МИД.

"Существует большое общее беспокойство относительно ситуации с безопасностью в Европе и, прежде всего, ситуации в Украине", - заявила спикер МИД Германии Катрин Дешауэр.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также был приглашен, но вместо этого будет путешествовать между Украиной и Соединенными Штатами.

Встреча состоится сразу после того, как президент США Джо Байден дал Украине разрешение использовать поставленные США ракеты большой дальности для поражения целей на территории россии.

США разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты против рф - NYT

Этот шаг, подвергшийся резкой критике со стороны россии, является серьезным сдвигом во внешней политике и, как отмечается, может побудить европейских союзников Вашингтона последовать его примеру.

Но Трамп, который был гораздо более скептичен в отношении помощи США Украине, вполне может изменить это, когда вернется в офис в январе.

Польша, ярый сторонник Украины, приветствовала этот шаг, а Сикорский назвал его ответом "языком, который понимает владимир путин" на сообщения о развертывании россией тысяч северокорейских солдат для оказания помощи ее военным усилиям.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказался говорить, одобрит ли его страна использование своих ракет.

Франция также сохранила благоразумие. Министр иностранных дел страны Жан-Ноэль Барро в понедельник повторил, что перспектива использования французских ракет остается "вариантом".

Германия снова отказалась поставлять свою дальнобойную ракетную систему Taurus, которую Украина давно просила, заявив, что взамен поставит Киеву 4000 беспилотников с искусственным интеллектом.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поддержал это решение, несмотря на возобновившееся давление, как отмечает издание, указав на опасения эскалации между россией и Западом и предупредив, что Берлин может быть непосредственно втянут в конфликт.

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