Сикорский: важнейшие переговоры о войне в Украине пройдут в Варшаве
Киев • УНН
Радослав Сикорский анонсировал важную встречу в формате «Веймарский треугольник плюс» на следующей неделе в Варшаве. На переговоры приглашены представители Украины, Франции, Германии и других европейских стран.
Важнейшие переговоры о войне в Украине состоятся в Варшаве, на следующей неделе пройдет встреча в формате "Веймарский треугольник плюс", заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, ссылаясь на пятничный звонок канцлера Германии Олафа Шольца владимиру путину, пишет УНН со ссылкой на RMF24.
Детали
Сикорского на брифинге в пятницу, среди прочего, спросили о звонке Шольца путину. По его словам, он уже обменялся информацией по этому поводу с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
"Очень хорошо, что канцлер Германии почти сразу доложил об этом разговоре польскому премьер-министру и - из того, что говорит канцлер Германии - следует, что он представил что-то, с чем соглашается Польша. А именно, что никакие решения по Украине не могут приниматься без Украины", - сказал Сикорский.
Главу МИД Польши также спросили о критике украинским президентом разговора Шольца с путиным.
В ответ Сикорский заявил, что пока не знает заявления Зеленского по этому поводу. Однако он сказал, что "дела ускоряются". "И поэтому на следующей неделе я буду председательствовать в "Веймарском треугольнике плюс", - отметил он.
Глава МИД Польши уточнил, что, кроме руководителей МИД Франции и Германии, ожидает встречи с представителями других важных европейских стран. Также был приглашен глава МИД Украины и новый Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
"Как видим, важнейшие переговоры об этом кризисе пройдут в Варшаве", - подчеркнул Сикорский.
Шольц после разговора с путиным позвонил Туску: детали переговоров15 нояб. 2024, 19:52 • 32722 просмотра