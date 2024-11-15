Шольц после разговора с путиным позвонил Туску: детали переговоров

ukenru
Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление
19:04 • 34139 просмотра

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Эксклюзив
Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству
 • 73804 просмотра

Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству

Эксклюзив
В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики
 • 102921 просмотра

В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится
 • 104963 просмотра

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится

Новые правила бронирования работников: что изменится с 1 декабря
 • 104376 просмотра

Новые правила бронирования работников: что изменится с 1 декабря

Эксклюзив
АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 101332 просмотра

АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Эксклюзив
У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах
 • 113172 просмотра

У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах

Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах
 • 107246 просмотра

Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах

Эксклюзив
Суд 15 января начнет рассмотрение по существу иска владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о российских связях бизнесмена (ВИДЕО)
 • 115795 просмотра

Суд 15 января начнет рассмотрение по существу иска владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о российских связях бизнесмена (ВИДЕО)

Эксклюзив
Суд планирует завтра избрать меру пресечения нардепу Шевченко
 • 116694 просмотра

Суд планирует завтра избрать меру пресечения нардепу Шевченко

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

 • 108702 просмотра
Ариана Гранде появилась на премьере мюзикла «Ведьма» со своим новым парнем

Ариана Гранде появилась на премьере мюзикла «Ведьма» со своим новым парнем

 • 72832 просмотра
Стивен Кинг покидает X на фоне слухов, что Маск "выгнал его" с платформы

Стивен Кинг покидает X на фоне слухов, что Маск "выгнал его" с платформы

 • 35785 просмотра
Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

 • 80194 просмотра
Хрыстына Соловий объявила паузу в концертной деятельности

Хрыстына Соловий объявила паузу в концертной деятельности

16:13 • 22633 просмотра
публикации
Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

19:04 • 34139 просмотра
Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

 • 80194 просмотра
«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

 • 108702 просмотра
У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах

У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах
Эксклюзив

 • 113172 просмотра
Следующий шаг - подозрение: дело против главного юриста НБУ Зимы сдвинулось с мертвой точки

Следующий шаг - подозрение: дело против главного юриста НБУ Зимы сдвинулось с мертвой точки

 • 128268 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих фантастических фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

Пять захватывающих фантастических фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

18:07 • 12719 просмотра
Николь Кидман хотела бы сняться у Мартина Скорсезе, если тот создаст фильм с женщинами

Николь Кидман хотела бы сняться у Мартина Скорсезе, если тот создаст фильм с женщинами

16:38 • 20387 просмотра
Хрыстына Соловий объявила паузу в концертной деятельности

Хрыстына Соловий объявила паузу в концертной деятельности

16:13 • 22633 просмотра
«Появился за 6 тысяч лет до н.э.": 13 интересных фактов о сыре, о которых вы не знали

«Появился за 6 тысяч лет до н.э.": 13 интересных фактов о сыре, о которых вы не знали

16:05 • 19469 просмотра
Монатик случайно раскрыл пол третьего ребенка

Монатик случайно раскрыл пол третьего ребенка

 • 18723 просмотра
Актуальное
Шольц после разговора с путиным позвонил Туску: детали переговоров

Шольц после разговора с путиным позвонил Туску: детали переговоров

Киев  •  УНН

 • 6513 просмотра

Read in English

Премьер Польши Дональд Туск сообщил о звонке от Шольца относительно его разговора с путиным. Канцлер Германии осудил агрессию рф и поддержал позицию "ничего об Украине без Украины".

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что канцлер Германии позвонил ему и рассказал о разговоре с российским диктатором владимиром путиным, передает УНН.

"... мне позвонил канцлер Шольц, который отчитывался о разговоре с в. путиным. Мне было приятно узнать, что канцлер не только однозначно осудил российскую агрессию, но также повторил позицию Польши: ничего об Украине без Украины", - написал Дональд Туск в Х.

Это ящик Пандоры: Зеленский о звонке Шольца российскому диктатору путину15 нояб. 2024, 17:16 • 15532 просмотра

Напомним

Канцлер Германии Олаф Шольц впервые за почти два года провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Шольц во время телефонного разговора с путиным призвал его к завершению войны против Украины и началу мирных переговоров.

Разговоры дают путину надежду на ослабление международной изоляции: в МИД отреагировали на разговор Шольца с российским диктатором15 нояб. 2024, 18:24 • 12853 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политикаНовости Мира
germaniyaГермания
olaf-sholtsОлаф Шольц
donald-tuskДональд Туск
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
polshaПольша