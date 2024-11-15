Шольц после разговора с путиным позвонил Туску: детали переговоров
Киев • УНН
Премьер Польши Дональд Туск сообщил о звонке от Шольца относительно его разговора с путиным. Канцлер Германии осудил агрессию рф и поддержал позицию "ничего об Украине без Украины".
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что канцлер Германии позвонил ему и рассказал о разговоре с российским диктатором владимиром путиным, передает УНН.
"... мне позвонил канцлер Шольц, который отчитывался о разговоре с в. путиным. Мне было приятно узнать, что канцлер не только однозначно осудил российскую агрессию, но также повторил позицию Польши: ничего об Украине без Украины", - написал Дональд Туск в Х.
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Напомним
Канцлер Германии Олаф Шольц впервые за почти два года провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
Шольц во время телефонного разговора с путиным призвал его к завершению войны против Украины и началу мирных переговоров.
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