Шольц после разговора с путиным позвонил Туску: детали переговоров

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что канцлер Германии позвонил ему и рассказал о разговоре с российским диктатором владимиром путиным, передает УНН.

"... мне позвонил канцлер Шольц, который отчитывался о разговоре с в. путиным. Мне было приятно узнать, что канцлер не только однозначно осудил российскую агрессию, но также повторил позицию Польши: ничего об Украине без Украины", - написал Дональд Туск в Х.

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Напомним

Канцлер Германии Олаф Шольц впервые за почти два года провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Шольц во время телефонного разговора с путиным призвал его к завершению войны против Украины и началу мирных переговоров.

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