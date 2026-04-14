Страх перед популистами и "троянскими конями" - Politico узнало о противодействии в ЕС значительному расширению, включающему Украину

Видение президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен значительно расширенного Европейского Союза, включающего Украину, сталкивается с серьезным препятствием: многие нынешние члены не хотят об этом говорить, сообщает Politico, пишет УНН.

«Опасения дать козыри популистам, кошмарные национальные референдумы по каждой новой стране-участнице и коллективная травма от отношений с Венгрией с момента ее вступления в ЕС в 2004 году — все это способствует нежеланию в ряде столиц стран ЕС», как сообщили изданию девять дипломатов и чиновников ЕС. Со времен Хорватии в 2013 году в ЕС не присоединилась ни одна страна.

Вступление новых членов, или «расширение», как его называют, — инициатива, которую возглавила президент Европейской комиссии фон дер Ляйен, — должно было быть на повестке дня саммита ЕС в Никосии на Кипре позднее в этом месяце. Но, как признак двойственного отношения лидеров, сейчас это вряд ли будет включено в повестку дня, сказал один высокопоставленный чиновник ЕС, участвовавший в подготовке.

«Расширение должно оставаться обусловленным требованиями и основанным на заслугах, чтобы обеспечить его успех и доверие», — заявил изданию министр-делегат Франции по европейским делам Бенжамен Хаддад.

Наибольшее беспокойство среди правительств, как указано, вызывает страх политического удара против любого лидера, который вносит новых членов ЕС во внутригосударственные дебаты, заявили трое дипломатов и один высокопоставленный чиновник ЕС, участвовавшие в процессе расширения.

Повторение дебатов о «польском сантехнике», которые охватили многие страны ЕС до вступления Варшавы в 2004 году, когда некоторые политики утверждали, что дешевая польская рабочая сила заменит высокооплачиваемые рабочие места в Западной Европе, является одним из беспокойств в столицах, пишет издание.

«Те же полупопулистские, полуксенофобские аргументы, которые мы слышали о поляках, мы, вероятно, услышим с украинцами и любым другим кандидатом, — сказал дипломат из страны ЕС среднего размера. — Кто эти люди? Что они собираются делать в нашем клубе? Придут ли они, чтобы занять наши рабочие места?»

Это беспокойство особенно сильно во Франции, которая по закону должна провести референдум по принятию любого нового члена. Голосование, в частности, по Украине, может повлиять на кампанию лидера популистского правого «Национального объединения» Жордана Барделлы, который, по опросам, выиграет первый тур президентских выборов 2027 года против своего правоцентристского соперника Эдуара Филиппа.

Но Франция не одинока. Дипломаты ЕС заявили, что Германия, Нидерланды и Италия утверждают, что сложный процесс ЕС, «основанный на заслугах», должен уважаться без исключений по геополитическим причинам, даже если они понимают, почему такие страны, как Украина и Молдова, находятся под давлением, чтобы быстро присоединиться, пишет издание.

Вступ Украины в ЕС является стратегическим интересом Европы – Мерц

«Конечно, мы не хотим ослаблять [Президента Украины Владимира] Зеленского… но подавляющее большинство государств-членов сейчас не имеют аппетита к этим дебатам», – сказал высокопоставленный дипломат из крупной европейской страны.

Победа Петера Мадьяра на венгерских выборах в воскресенье, положившая конец 16-летнему правлению Виктора Орбана, возродила надежды, что Будапешт сможет ослабить свою давнюю оппозицию членству Украины, пишет издание. Но Мадьяр, похоже, настроен сохранить позицию своего предшественника, заявив во время длительной пресс-конференции в понедельник, что он не хочет «ускорять» членство для Киева.

Будущий премьер Венгрии Мадьяр заявил, что не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС

Еще одним часто упоминаемым беспокойством является опыт ЕС с Венгрией как партнером-обструкционистом. Страна, которая в 2004 году присоединилась к ЕС в составе группы из 10 стран, преимущественно из бывшего коммунистического востока, столкнулась с многочисленными обвинениями в ограничении демократии во времена премьер-министра Орбана, который также поддерживал связи с россией и блокировал европейскую поддержку Украины.

Принятие новых членов создает перспективу вступления других столиц-«троянских коней», которые могут иметь право вето, поэтому Еврокомиссия хочет «защитить» процесс расширения после опыта с Венгрией, например, лишив новых членов права вето в течение нескольких лет после вступления, пишет издание.

Осторожно относясь к настроениям в ключевых столицах ЕС, фон дер Ляйен заявила в понедельник после поражения Орбана, что она выступает за отмену правила единогласия блока, которое, среди прочего, позволяет одной столице блокировать перспективы вступления любой страны.

Однако даже Черногория, которая выполнила почти все шаги, необходимые для того, чтобы стать новым членом, обнаруживает, что страны ЕС не достигают согласия относительно следующего этапа: мандата на начало подготовки договора о присоединении. «Это все еще находится в процессе переговоров», – сказал первый дипломат ЕС.

Трое черногорских чиновников выразили разочарование отсутствием прогресса, указав на Францию как на вероятное препятствие. Французские чиновники сопротивлялись, утверждая, что Париж не одинок в своих беспокойствах и хочет более широких дебатов относительно расширения.

Этот тупик также проблематичен для Украины, которая рассматривает членство в ЕС как гарантию безопасности от будущей российской агрессии. Потенциальное мирное соглашение с россией может включать перспективу членства в ЕС уже в 2027 году как «пряник» для украинских избирателей, пишет издание.

Но страны ЕС уклоняются от принятия Украины в следующем году, а послы решительно выступали против радикального подхода к присоединению во время ужина в начале марта, который бы позволил ускорить график членства - говорится в публикации.

Крупнейшие сторонники Украины, включая Швецию и Данию, сейчас настаивают на завершении переговоров до конца следующего года. Но начало переговоров по договору о вступлении потребует зеленого света от крупных членов ЕС, а это непростая задача, указывает издание.

«Мы еще не там», — сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

Каллас заявила, что не может назвать дату вступления Украины в ЕС