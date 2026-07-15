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Станет ли следующая зима самой тяжелой за время большой войны - прогноз военного и энергетического экспертов

Киев • УНН

 • 8028 просмотра

Украинская энергосистема стала более устойчивой, но Россия наращивает производство баллистических ракет. Эксперты прогнозируют изменение тактики ударов и более масштабные атаки.

Станет ли следующая зима самой тяжелой за время большой войны - прогноз военного и энергетического экспертов

Украина входит в новый отопительный сезон с более подготовленной энергосистемой, но и с новыми военными угрозами. Россия наращивает производство баллистических ракет, меняет тактику ударов и готовится к более масштабным атакам на критическую инфраструктуру. В то же время украинская энергетика уже значительно устойчивее, чем два года назад. Чего ждать зимой, в эксклюзивном комментарии УНН рассказали военный эксперт Александр Коваленко и эксперт по энергетике Станислав Игнатьев.

Главная опасность этой зимы - не отключения, а новая тактика России

Несмотря на то, что украинская энергосистема постепенно адаптировалась к войне, Россия также сделала собственные выводы после предыдущих кампаний. Именно поэтому в этом году главный риск заключается не столько в повторении сценария 2022 или 2023 годов, сколько в изменении характера атак.

Я согласен, что эта зима станет очень серьезным испытанием. Россияне уже поняли наши слабые места. Они знают, куда бить, и сейчас масштабируют применение именно баллистического вооружения. Кроме того, они постепенно переходят к использованию большего количества реактивных дронов. Именно это становится для них приоритетом

- сказал УНН военный эксперт Александр Коваленко.

В то же время энергетический эксперт Станислав Игнатьев подчеркивает, что сам по себе прогноз о "самой тяжелой зиме" не является безальтернативным.

Говорить уже сейчас, что будущая зима автоматически станет самой тяжелой за весь период полномасштабной войны, было бы преждевременно. Многое будет зависеть от интенсивности и характера российских ударов. Но украинская энергетика уже не та, какой она была осенью 2022 года

- отметил он.

Хватит ли Украине Patriot

Одним из ключевых вопросов остается дефицит противоракет для борьбы с баллистикой. По словам Коваленко, даже несколько сотен ракет PAC-3 не решают проблему стратегически.

Если говорить о 300 противоракетах, то при нынешних темпах использования россиянами баллистики этого хватит примерно на месяц защиты Киева от массированных ударов. Мы видим, что Россия уже использует более ста баллистических ракет в месяц, и эта цифра только растет

 - пояснил он.

Эксперт подчеркивает, что ставка только на ПВО является недостаточной.

Перехват баллистики - это пассивная оборона. Мы должны работать и над активной - уничтожать производства, логистику, создавать возможности для ударов по пусковым позициям еще до запуска ракет. Это сложно, но именно так можно существенно уменьшить угрозу

- отметил Коваленко.

Украинская энергетика уже научилась работать под ударами

Если военная угроза растет, то сама энергосистема сегодня значительно устойчивее, чем несколько лет назад. Игнатьев отмечает, что за время войны удалось провести огромную работу.

Часть критически важных объектов удалось лучше физически защитить. Значительно улучшились возможности аварийного ремонта. Накоплены резервы оборудования. Очень важным фактором стала децентрализация генерации – это газопоршневые установки, когенерация, резервные котельные, солнечная генерация для критической инфраструктуры и системы накопления энергии. Именно это делает систему гораздо более гибкой

 - пояснил эксперт.

Однако полностью защитить энергетику невозможно.

Самой большой проблемой остаются магистральные сети, крупные подстанции и высоковольтная инфраструктура. Это объекты, которые физически невозможно быстро заменить или скрыть. Кроме того, часть оборудования уже работает практически на пределе своего ресурса после многочисленных ремонтов

- добавил Игнатьев.

Почему Запад не может просто передать больше ракет

По словам Коваленко, проблема заключается не только в политических решениях.

Партнеры сами очень ограничены производственными возможностями. Россия производит примерно три баллистические ракеты "Искандер-М" в сутки - это около тысячи в год. Для их перехвата Украине нужно как минимум две тысячи PAC-3. Но Lockheed Martin производит около 700 таких ракет в год, а японская Mitsubishi – примерно 70. Для понимания, 70 противоракет - это запас только на одну ночь массированной атаки по Киеву

- пояснил он.

Именно поэтому, отмечает эксперт, решение о локализации производства в Украине может стать одним из важнейших для безопасности страны.

Лицензия на производство Patriot - шанс, но не мгновенное решение

Коваленко подчеркивает, что даже после получения американской лицензии быстрого результата ожидать не стоит.

В самом оптимистичном случае, если не будет бюрократических препятствий, первые ракеты украинского производства могут появиться примерно через полгода. Но это будет мелкосерийное производство. Никто не начнет сразу выпускать сотни или тысячи ракет

- сказал он.

Впрочем, в долгосрочной перспективе это может коренным образом изменить ситуацию.

Если мы сможем хотя бы выйти на уровень 700–800 противоракет в год, это уже будет очень серьезный результат. Украина станет лишь второй страной после Японии, которая будет производить такие ракеты по американской лицензии

- добавил эксперт.

Выживет не только энергетика - если подготовятся все

Игнатьев убежден, что успешное прохождение зимы будет зависеть не только от государства.

Необходимо максимально завершить ремонтную кампанию, наращивать распределенную генерацию, накапливать резервы трансформаторов и кабельной продукции, усиливать защиту энергетических узлов. Для местной власти главной задачей остается автономная работа больниц, водоканалов, котельных и других критических объектов

- сказал он.

Не менее важной остается и подготовка граждан.

Людям стоит уже сейчас проверить зарядные станции, павербанки, автономное освещение, запасы воды, медикаментов и продуктов. Для многоквартирных домов желательно заранее решить вопрос резервного питания насосов, систем отопления и освещения мест общего пользования

- подвел итог Игнатьев.

"Энергоатом" готовится к зиме — когда завершат ремонты энергоблоков09.07.26, 16:33 • 2397 просмотров

Андрей Тимощенков

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