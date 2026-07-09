"Энергоатом" готовится к зиме — когда завершат ремонты энергоблоков
Киев • УНН
Энергоатом выполнил плановые ремонты на четырёх энергоблоках, ещё на двух работы завершаются. Компания планирует к середине ноября выйти на полную мощность для стабильного прохождения зимы.
НАЭК «Энергоатом» уже выполнило плановые ремонты на четырех энергоблоках, еще на двух работы завершаются. Об этом сообщил глава «Энергоатома» Павел Ковтонюк в эфире национального телемарафона 9 июля, передает УНН.
В компании рассчитывают до середины ноября завершить весь цикл планово-предупредительных ремонтов и выйти на полную мощность всеми энергоблоками.
Детали
По словам Павла Ковтонюка, график ремонтов сформировали так, чтобы атомная генерация максимально работала в осенне-зимний период.
Мы понимаем свою важность для обеспечения электроэнергией Украины. И наш график плановых ремонтов энергоблоков построен таким образом, чтобы максимально выйти на мощность в осенне-зимний период. На сегодня мы уже выполнили плановые ремонты на четырех энергоблоках. На двух энергоблоках плановые ремонты завершаются. И до конца ноября, даже до середины ноября, мы завершим полностью весь цикл наших планово-предупредительных ремонтов и будем работать на полную мощность всеми энергоблоками
Он добавил, что по плановому сценарию мощностей должно хватить для стабильного прохождения осени и зимы.
Я понимаю, что наши коллеги-энергетики также активно работают над восстановлением и ремонтом своих энергомощностей. И я надеюсь, что страна должна стабильно пройти осень и зиму
Отвечая на вопрос, хватит ли мощностей для стабильного прохождения осенне-зимнего периода, он сказал: "Да, планово у нас должно хватить".
Подготовка к ремонтам
Ковтонюк объяснил, что подготовка к плановым ремонтам энергоблоков начинается заранее, а не за месяц или два до старта работ.
Подготовка к плановым ремонтам проводится не за месяц или два, она начинается за год. Проводятся определенные закупки, заказы. Поэтому готовность к проведению таких планово-предупредительных ремонтов заранее готовится
По его словам, программа ремонтов в 2026 году существенно не отличается от той, которую выполняли в 2025 году.
Мы полностью обеспечены запасными частями, персоналом для того, чтобы качественно и вовремя провести плановые ремонты
Напомним
В начале мая 2026 года в Украине в ремонт вывели ряд энергоблоков.