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"Энергоатом" готовится к зиме — когда завершат ремонты энергоблоков

Киев • УНН

 • 534 просмотра

Энергоатом выполнил плановые ремонты на четырёх энергоблоках, ещё на двух работы завершаются. Компания планирует к середине ноября выйти на полную мощность для стабильного прохождения зимы.

"Энергоатом" готовится к зиме — когда завершат ремонты энергоблоков

НАЭК «Энергоатом» уже выполнило плановые ремонты на четырех энергоблоках, еще на двух работы завершаются. Об этом сообщил глава «Энергоатома» Павел Ковтонюк в эфире национального телемарафона 9 июля, передает УНН.

В компании рассчитывают до середины ноября завершить весь цикл планово-предупредительных ремонтов и выйти на полную мощность всеми энергоблоками.

Детали

По словам Павла Ковтонюка, график ремонтов сформировали так, чтобы атомная генерация максимально работала в осенне-зимний период.

Мы понимаем свою важность для обеспечения электроэнергией Украины. И наш график плановых ремонтов энергоблоков построен таким образом, чтобы максимально выйти на мощность в осенне-зимний период. На сегодня мы уже выполнили плановые ремонты на четырех энергоблоках. На двух энергоблоках плановые ремонты завершаются. И до конца ноября, даже до середины ноября, мы завершим полностью весь цикл наших планово-предупредительных ремонтов и будем работать на полную мощность всеми энергоблоками 

— сказал Ковтонюк.

Он добавил, что по плановому сценарию мощностей должно хватить для стабильного прохождения осени и зимы.

Я понимаю, что наши коллеги-энергетики также активно работают над восстановлением и ремонтом своих энергомощностей. И я надеюсь, что страна должна стабильно пройти осень и зиму 

— отметил глава «Энергоатома».

Отвечая на вопрос, хватит ли мощностей для стабильного прохождения осенне-зимнего периода, он сказал:  "Да, планово у нас должно хватить".

Подготовка к ремонтам

Ковтонюк объяснил, что подготовка к плановым ремонтам энергоблоков начинается заранее, а не за месяц или два до старта работ. 

Подготовка к плановым ремонтам проводится не за месяц или два, она начинается за год. Проводятся определенные закупки, заказы. Поэтому готовность к проведению таких планово-предупредительных ремонтов заранее готовится 

— сказал он.

По его словам, программа ремонтов в 2026 году существенно не отличается от той, которую выполняли в 2025 году.

Мы полностью обеспечены запасными частями, персоналом для того, чтобы качественно и вовремя провести плановые ремонты 

— подчеркнул Ковтонюк.

Напомним 

В начале мая 2026 года в Украине в ремонт вывели ряд энергоблоков.

Александра Василенко

Экономика