У ремонт вивели низку енергоблоків, але електроенергії достатньо - Укренерго
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. В Україні вивели у ремонт низку енергоблоків, але це компенсується активною роботою ГЕС та сонячних і вітрових електростанцій, виробництво електроенергії повністю покриває споживання, повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.
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"10 травня 2023 року станом на 11:00 енергосистема працює стабільно. Виробництво електроенергії повністю покриває споживання. Триває друга хвиля водопілля, гідроелектростанції продовжують активно працюють упродовж всієї доби. Сонячні та вітрові електростанції також збільшили виробництво електроенергії завдяки сприятливим погодним умовам. Це дозволяє компенсувати потужності низки енергоблоків, які виведені у ремонт", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Як повідомляється, продовжується експорт електроенергії у Молдову в нічні години та у Польщу – у нічні та денні. Імпорт в Україну відсутній.
"Країна-агресор продовжує обстріли прикордонних та прифронтових районів Донецької, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей, завдаючи пошкоджень розподільчим мережам. Водночас, ремонтні бригади обленерго повертають живлення споживачів там, де дозволяє безпекова ситуація. Зокрема, на Донеччнині енергетики відновили енергопостачання понад 4 тис. споживачів, на Запоріжжі – понад 3,8 тис. споживачів", - зазначили у компанії.
При цьому, як вказали у Міненерго, без світла залишається частина споживачів у 6 областях - Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській.
За даними Міненерго, учора під час артилерійського обстрілу було пошкоджено одну з будівель АТ "Харківобленерго" в області. Загиблих і постраждалих серед персоналу немає. Рятувальники та представники підприємства ведуть обстеження, аби визначити обсяг пошкоджень.
На всіх пошкоджених російськими атаками об’єктах магістральних мереж тривають активні ремонтні роботи. Так, на одній із підстанцій у східному регіоні наші ремонтники відновили частину обладнання, яке було пошкоджене неодноразовими російськими обстрілами, додали у НЕК.
Нагадаємо
Чергові ракетні атаки рф не завдали пошкоджень електростанціям.