В ремонт вывели ряд энергоблоков, но электроэнергии достаточно - Укрэнерго

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"10 мая 2023 года по состоянию на 11:00 энергосистема работает стабильно. Производство электроэнергии полностью покрывает потребление. Продолжается вторая волна половодья, гидроэлектростанции продолжают активно работать в течение всех суток. Солнечные и ветровые электростанции также увеличили производство электроэнергии благодаря благоприятным погодным условиям. Это позволяет компенсировать мощности ряда энергоблоков, которые выведены в ремонт", - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщается, продолжается экспорт электроэнергии в Молдову в ночные часы и в Польшу – в ночные и дневные. Импорт в Украину отсутствует.

"Страна-агрессор продолжает обстрелы приграничных и прифронтовых районов Донецкой, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей, нанося повреждения распределительным сетям. В то же время, ремонтные бригады облэнерго возвращают питание потребителей там, где позволяет ситуация с безопасностью. В частности, на Донетчине энергетики восстановили энергоснабжение более 4 тыс. потребителей, в Запорожье – более 3,8 тыс. потребителей", - отметили в компании.

При этом, как указали в Минэнерго, без света остается часть потребителей в 6 областях - Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской.

По данным Минэнерго, вчера во время артиллерийского обстрела было повреждено одно из зданий АО "Харьковоблэнерго" в области. Погибших и пострадавших среди персонала нет. Спасатели и представители предприятия ведут обследование, чтобы определить объем повреждений.

На всех поврежденных российскими атаками объектах магистральных сетей продолжаются активные ремонтные работы. В частности, на одной из подстанций в восточном регионе ремонтники восстановили часть оборудования, которое было повреждено неоднократными российскими обстрелами, добавили в НЭК.

Напомним

Очередные ракетные атаки рф не нанесли повреждений электростанциям.