Чергові ракетні атаки рф не завдали пошкоджень електростанціям, експорт у дві країни триває - Укренерго
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Чергові ракетні атаки армії рф не завдали пошкоджень електростанціям України, електроенергія експортується в Молдову та Польщу, повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.
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"Вечірня та сьогоднішня ранкова ракетні атаки росіян не завдали пошкоджень електростанціям та магістральним мережам. Водночас через обстріли росіян є пошкодження у розподільчих мережах прикордонних та прифронтових Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Запорозькій та Херсонській областях, які постійно потерпають від ворога", - ідеться у повідомленні.
Зокрема, на Чернігівщині внаслідок обстрілів залишаються знеструмленими понад 1200 споживачів. Бригади обленерго чекають дозволу військових для відновлення живлення. Також сьогодні зранку на Херсонщині внаслідок обстрілів були знеструмлені споживачі, живлення яких лише вчора було відновлено. Енергетики працюють над відновленням, вказали в НЕК.
"Виробництво електроенергії наразі повністю покриває споживання. Завдяки водопіллю, яке все ще триває, гідроелектростанції продовжують активну роботу упродовж всієї доби. Також сезонно посилено працюють вітрові та сонячні електростанції", - повідомили у компанії.
"Продовжується експорт електроенергії в Молдову та Польщу. Імпорт в Україну відсутній", - вказали в Укренерго.
Доповнення
За даними командування Повітряних сил ЗСУ, українська ППО знищила 23 із 25 крилатих ракет, якими російські окупанти атакували Україну в ніч на 9 травня.