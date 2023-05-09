Очередные ракетные атаки рф не нанесли повреждений электростанциям, экспорт в две страны продолжается - Укрэнерго

Детали

"Вечерняя и сегодняшняя утренняя ракетные атаки россиян не нанесли повреждений электростанциям и магистральным сетям. В то же время из-за обстрелов россиян есть повреждения в распределительных сетях приграничных и прифронтовых Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, которые постоянно страдают от врага", - говорится в сообщении.

В частности, в Черниговской области в результате обстрелов остаются обесточенными более 1200 потребителей. Бригады облэнерго ждут разрешения военных для восстановления питания. Также сегодня утром в Херсонской области в результате обстрелов были обесточены потребители, питание которых только вчера было восстановлено. Энергетики работают над восстановлением, указали в НЭК.

"Производство электроэнергии сейчас полностью покрывает потребление. Благодаря половодью, которое все еще продолжается, гидроэлектростанции продолжают активную работу в течение всех суток. Также сезонно усиленно работают ветровые и солнечные электростанции", - сообщили в компании.

"Продолжается экспорт электроэнергии в Молдову и Польшу. Импорт в Украину отсутствует", - указали в Укрэнерго.

Дополнение

По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинская ПВО уничтожила 23 из 25 крылатых ракет, которыми российские оккупанты атаковали Украину в ночь на 9 мая.