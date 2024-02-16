Стали известны перспективы сотрудничества в энергетике Украины и Греции

Заместитель министра энергетики Ярослав Демченков принял участие в 6-м заседании Межправительственной Совместной украинско-греческой Рабочей группы по вопросам экономического, промышленного и научно-технического сотрудничества и Конференции по вопросам восстановления Украины. Мероприятие организовано с целью углубления сотрудничества между Украиной и Грецией. Об этом сообщили в Минэнерго, передает УНН.

Детали

Заместитель министра энергетики Украины отметил, что бесспорным является восстановление Украины на основе "зеленых" технологий и устойчивого производства энергии:

Мы стремимся внедрить гибкую и устойчивую генерацию, децентрализованную модель поставки электроэнергии, адаптированную к нашим специфическим потребностям, таким как: возможное военное влияние, доступность электроэнергии для потребителей (особенно уязвимых) и "зеленое" восстановление страны. Мы стремимся восстановить Украину как энергетический хаб Европы с энергетическим сектором, который отвечает современным вызовам сказал Ярослав Демченков

Также речь шла о перспективности налаживания контактов с LNG-терминалами в Греции: украинская газотранспортная инфраструктура может быть использована для транспортировки газа, а хранилища - для хранения запасов, в частности для европейского региона.

Кроме этого, обсуждалось участие Украины в Проекте общего интереса по строительству водородного коридора через Украину, Словакию, Чехию, Австрию и Германию, одобренного Европейской Комиссией.

К проекту за счет гранта, предоставленного ЕС, привлечена ведущая греческая консалтинговая компания по менеджменту и управлению проектами "PLANET".

Украинская сторона уже начала работу над подготовкой технико-экономического обоснования. Участие Греции в проекте является положительным сигналом для других компаний. Поэтому Украина готова к расширению сотрудничества с греческой стороной в сфере энергетики.

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