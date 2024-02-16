Стали відомі перспективи співпраці в енергетиці України та Греції
Київ • УНН
Було обговорено перспективи співпраці між Україною та Грецією в енергетичній сфері з акцентом на технологіях зеленої енергетики, децентралізованому електропостачанні, з'єднанні газової інфраструктури та будівництві водневого коридору через кілька країн.
Заступник міністра енергетики Ярослав Демченков взяв участь у 6-му засіданні Міжурядової Спільної українсько-грецької Робочої групи з питань економічного, промислового та науково-технічного співробітництва та Конференції з питань відбудови України. Захід організовано з метою поглиблення співпраці між Україною та Грецією. Про це повідомили в Міненерго, передає УНН.
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Заступник міністра енергетики України наголосив, що беззаперечним є відновлення України на основі "зелених" технологій та сталого виробництва енергії:
Ми прагнемо впровадити гнучку та сталу генерацію, децентралізовану модель постачання електроенергії, адаптовану до наших специфічних потреб, таких як: можливий військовий вплив, доступність електроенергії для споживачів (особливо вразливих) та "зелене" відновлення країни. Ми прагнемо відновити Україну як енергетичний хаб Європи з енергетичним сектором, який відповідає сучасним викликам
Також ішлося про перспективність налагодження контактів з LNG-терміналами в Греції: українська газотранспортна інфраструктура може бути використана для транспортування газу, а сховища - для зберігання запасів, зокрема для європейського регіону.
Окрім цього, обговорювалася участь України у Проєкті спільного інтересу з будівництва водневого коридору через Україну, Словаччину, Чехію, Австрію та Німеччину, схваленого Європейською Комісією.
До проєкту коштом гранта, наданого ЄС, залучено провідну грецьку консалтингову компанію з менеджменту та управління проєктами "PLANET".
Українська сторона вже розпочала роботу над підготовкою техніко-економічного обґрунтування. Участь Греції в проєкті є позитивним сигналом для інших компаній. Тож Україна готова до розширення співпраці з грецькою стороною у сфері енергетики.
Галущенко обговорив із заступником Блінкена співпрацю України та США в атомній галузі 15.02.24, 17:39 • 27092 перегляди