США предупредили союзников: рф может вывести ядерное оружие на орбиту в этом году - СМИ

США предупредили союзников, что россия может вывести на орбиту ядерное оружие в этом году. В свою очередь, президент рф владимир путин опроверг наличие такого намерения, заявив, что россия "категорически против", пишет The New York Times, передает УНН.

Детали

Сообщается, что американские разведслужбы сообщили своим ближайшим европейским союзникам, что если россия и собирается запустить на орбиту ядерное оружие, то, скорее всего, сделает это в этом году. Впрочем рф может запустить на орбиту безобидную "фиктивную" боеголовку, чтобы оставить Запад в догадках относительно своих возможностей.

Как отмечается, сотрудники американской разведки провели серию засекреченных брифингов для своих союзников по НАТО и Азии после того, как начала появляться информация о подробностях американской оценки намерений россии. Впрочем издание сообщает, что американские разведслужбы резко расходятся во мнениях относительно планов президента владимира путина.

Макрон о ядерном оружии в космосе: рф должна "безотлагательно предоставить объяснения"

Во вторник путин отверг обвинения в намерении вывести на орбиту ядерное оружие, а министр обороны рф заявил, что предупреждение разведки было сфабриковано в попытке заставить Конгресс санкционировать увеличение помощи Украине. На встрече с министром обороны сергеем шойгу путин заявил, что россия всегда была "категорически против" размещения ядерного оружия в космосе и придерживалась Договора о космосе 1967 года, который запрещает размещение оружия в космосе, включая ядерное вооружение на орбите.

По словам двух высокопоставленных чиновников, которые ознакомились с оценкой разведки, которую США предоставили союзникам, путин может считать, что одна лишь угроза массовых сбоев - даже если это означает взрыв собственных российских спутников - может придать его ядерному арсеналу новый вид сдерживающего фактора.

Некоторые американские чиновники признают, что не очень доверяют собственному анализу того, действительно ли путин готов запустить на орбиту ядерное оружие. Они пришли к выводу, что россия испытала такую систему в начале 2022 года, примерно в то время, когда путин отдал приказ о вторжении на Украину. Но американским спецслужбам понадобилось некоторое время, чтобы определить, что это испытание было тренировкой по выводу ядерного оружия на орбиту.

США уже больше года обеспокоены потенциальной разработкой Россией противоспутникового ядерного оружия - Politico

Теперь эти агентства расходятся во мнениях относительно того, что может произойти дальше. Некоторые считают, что путин может запустить "муляж" оружия, но не уточняет, фальшивый он или настоящий, что еще больше затрудняет ответные действия.

Однако Вашингтон обеспокоен настолько, что в минувшие выходные госсекретарь Энтони Блинкен предупредил своих китайских и индийских коллег, что если ядерное оружие когда-нибудь будет взорвано на низкой околоземной орбите, оно выведет из строя и их спутники. Он призвал их использовать свое влияние на путина, чтобы не допустить развертывания такого оружия.

Ядерное оружие, которое рф хочет использовать против американских спутников, еще не введено в действие - СМИ