Макрон о ядерном оружии в космосе: рф должна "безотлагательно предоставить объяснения"
Киев • УНН
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал россию немедленно объяснить свои планы по размещению ядерного оружия в космосе.
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что россия должна "безотлагательно предоставить объяснения" относительно ядерного оружия в космосе. Об этом он сказал во время пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.
На фоне слухов об амбициях россии развернуть ядерное оружие в космосе глава государства призвал россию "безотлагательно" предоставить объяснения.
Ядерное оружие, которое рф хочет использовать против американских спутников, еще не введено в действие - СМИ15 февраля 2024, 08:20 • 18916 просмотров
Макрон о ядерном оружии в космосе: рф должна "безотлагательно предоставить объяснения"
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал россию немедленно объяснить свои планы по размещению ядерного оружия в космосе.
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