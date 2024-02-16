Макрон о ядерном оружии в космосе: рф должна "безотлагательно предоставить объяснения"

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что россия должна "безотлагательно предоставить объяснения" относительно ядерного оружия в космосе. Об этом он сказал во время пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

На фоне слухов об амбициях россии развернуть ядерное оружие в космосе глава государства призвал россию "безотлагательно" предоставить объяснения.

Ядерное оружие, которое рф хочет использовать против американских спутников, еще не введено в действие - СМИ