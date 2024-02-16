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Макрон о ядерном оружии в космосе: рф должна "безотлагательно предоставить объяснения"

Макрон о ядерном оружии в космосе: рф должна "безотлагательно предоставить объяснения"

Киев  •  УНН

16 февраля 2024, 20:05  •  1536 просмотра

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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал россию немедленно объяснить свои планы по размещению ядерного оружия в космосе.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что россия должна "безотлагательно предоставить объяснения" относительно ядерного оружия в космосе. Об этом он сказал во время пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

На фоне слухов об амбициях россии развернуть ядерное оружие в космосе глава государства призвал россию "безотлагательно" предоставить объяснения.

Ядерное оружие, которое рф хочет использовать против американских спутников, еще не введено в действие - СМИ15 февраля 2024, 08:20 • 18916 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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Макрон о ядерном оружии в космосе: рф должна "безотлагательно предоставить объяснения"

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал россию немедленно объяснить свои планы по размещению ядерного оружия в космосе.

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Женская сборная Украины по вольной борьбе завоевала одну золотую, две серебряные и три бронзовые медали на чемпионате Европы по борьбе 2024 года в Бухаресте, а Ирина Коляденко завоевала золото в категории до 65 кг.

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