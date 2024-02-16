Макрон про ядерну зброю в космосі: рф повинна "невідкладно надати пояснення"
Київ • УНН
Президент Франції Еммануель Макрон закликав росію негайно пояснити свої плани щодо розміщення ядерної зброї в космосі.
Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що росія повинна "невідкладно надати пояснення" щодо ядерної зброї в космосі. Про це він сказав під час пресконференції із Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.
На тлі чуток про амбіції росії розгорнути ядерну зброю в космосі глава держави закликав росію "невідкладно" надати пояснення.
Ядерна зброя, яку рф хоче використати проти американських супутників, ще не введена в дію - ЗМІ15.02.24, 10:20 • 21990 переглядiв