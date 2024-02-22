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США попередили союзників: рф може вивести ядерну зброю на орбіту в цьому році - ЗМІ

Київ • УНН

 • 24439 перегляди

Американська розвідка попереджає союзників, що росія може запустити ядерну зброю на орбіту цього року, згідно з повідомленнями ЗМІ, хоча деталі не визначені, а думки всередині американських відомств не збігаються.

США попередили союзників: рф може вивести ядерну зброю на орбіту в цьому році - ЗМІ

США попередили союзників, що росія може вивести на орбіту ядерну зброю в цьому році. Своєю чергою, президент рф володимир путін спростував наявність такого наміру, заявивши, що росія "категорично проти", пише The New York Times, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що американські розвідслужби повідомили своїм найближчим європейським союзникам, що якщо росія і збирається запустити на орбіту ядерну зброю, то, найімовірніше, зробить це цьогоріч. Втім рф може запустити на орбіту нешкідливу "фіктивну" боєголовку, щоб залишити Захід у здогадках щодо своїх можливостей.

Як зазначається, співробітники американської розвідки провели серію засекречених брифінгів для своїх союзників по НАТО і Азії після того, як почалась з'являтися інформація про подробиці американської оцінки намірів росії. Втім видання повідомляє, що американські розвідслужби різко розходяться в думках щодо планів президента володимира путіна.

Макрон про ядерну зброю в космосі: рф повинна "невідкладно надати пояснення"16.02.24, 22:05 • 31424 перегляди

У вівторок путін відкинув звинувачення в намірі вивести на орбіту ядерну зброю, а міністр оборони рф заявив, що попередження розвідки було сфабриковано в спробі змусити Конгрес санкціонувати збільшення допомоги Україні. На зустрічі з міністром оборони сергієм шойгу путін заявив, що росія завжди була "категорично проти" розміщення ядерної зброї в космосі та дотримувалася Договору про космос 1967 року, який забороняє розміщення зброї в космосі, включно з ядерним озброєнням на орбіті.

За словами двох високопоставлених чиновників, які ознайомилися з оцінкою розвідки, яку США надали союзникам, путін може вважати, що сама лише загроза масових збоїв - навіть якщо це означає вибух власних російських супутників - може надати його ядерному арсеналу нового вигляду стримувального фактора.

Деякі американські чиновники визнають, що не дуже довіряють власному аналізу того, чи справді путін готовий запустити на орбіту ядерну зброю. Вони дійшли висновку, що росія випробувала таку систему на початку 2022 року, приблизно в той час, коли путін віддав наказ про вторгнення на Україну. Але американським спецслужбам знадобився деякий час, щоб визначити, що це випробування було тренуванням з виведення ядерної зброї на орбіту.

США вже понад рік стурбовані потенційною розробкою росією протисупутникової ядерної зброї - Politico15.02.24, 10:36 • 22460 переглядiв

Тепер ці агентства розходяться в думках щодо того, що може статися далі. Дехто вважає, що путін може запустити "муляж" зброї, але не уточнює, фальшивий він чи справжній, що ще більше ускладнює дії у відповідь.

Однак Вашингтон занепокоєний настільки, що минулими вихідними держсекретар Ентоні Блінкен попередив своїх китайських та індійських колег, що якщо ядерна зброя колись буде підірвана на низькій навколоземній орбіті, вона виведе з ладу і їхні супутники. Він закликав їх використовувати свій вплив на путіна, щоб не допустити розгортання такої зброї.  

Ядерна зброя, яку рф хоче використати проти американських супутників, ще не введена в дію - ЗМІ15.02.24, 10:20 • 21991 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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